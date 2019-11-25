一場東坡盛宴 廣東「雙節」來了

2019-11-25 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為期3天的2019廣東旅遊文化節暨第十屆（惠州）東坡文化節22日晚在廣東惠州市江北體育館拉開帷幕，吸引了眾多的海內外知名的文人墨客與投資商。

中新社報導，此次活動是由文化和旅遊部指導，廣東省文化和旅遊廳、惠州市人民政府聯合主辦。作為粵港澳大灣區文旅嘉年華一場文旅體融合的「雙節」大戲—廣東旅遊文化節，始於2005年，迄今已成功舉辦了十屆，已成為廣東省最重要的旅遊節慶品牌和向全世界展示旅遊經濟活力、宣傳中國（嶺南）文化的重要窗口。

東坡文化節始於2010年，因東坡詩文「問汝平生功業，黃州惠州儋州」，遂由惠州、儋州、黃岡與東坡故鄉眉山等四市輪辦，成為惠州最重要的文化符號之一。

活動期間，整個活動都突出與融入了東坡元素，使眾多的海內外遊客可以在此次活動中，遊東坡遊徑、聽東坡故事、看東坡展覽、嘗東坡美食。 惠州是一座具有5000多年文明史和1400多年建城史的國家歷史文化名城，素有「粵東重鎮、嶺東雄郡」之譽，先後曾有1000多名文人墨客謫居惠州。其中，蘇東坡就在惠州居住了兩年多，寫下詩文書信570多首（篇），留下了「羅浮山下四時春，盧橘楊梅次第新。日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」的著名詩句。