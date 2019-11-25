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空汙重點城市 山東10席占6席

2019-11-25 02:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國生態環境部23日發布10月全國168個重點城市空氣質量狀況顯示，十個空氣質量最差的城市，山東省占據六席。

中新社報導，今年10月，全國168個重點城市中，唐山、棗莊、淄博、臨沂、濰坊、濟南、石家莊、邢台、徐州、菏澤、太原等城市空氣質量相對較差（從倒數第1名至並列倒數第10名）。同期，空氣質量相對較好的10個城市依次是：拉薩、遂寧、廣安、雅安、內江、資陽、舟山、海口、南充、綿陽。

10月全國337個地級及以上城市平均優良天數比率為88.1%，同比下降2.1個百分點；PM2.5（細顆粒物）濃度為每立方米31微克，同比下降3.1%。今年前10個月，全國337個地級及以上城市平均優良天數比率為82.2%，同比下降2.4個百分點；172個城市環境空氣質量達標，同比減少8個；PM2.5濃度為每立方米34微克，同比持平。 數據顯示，今年前10個月，京津冀及周邊地區「2+26」城市平均優良天數比率為52%，同比下降7.1個百分點；PM2.5濃度為每立方米53微克，同比上升1.9%。

據國家氣候中心、中國環境監測總站聯合會商預測分析，2019-2020年秋冬季，影響中國的冷空氣偏弱，氣溫較常年同期偏高，污染物擴散條件偏差。生態環境部表示，各地要積極應對重汙染天氣，確保完成秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動目標。

PM2.5重汙染

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