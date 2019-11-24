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常玉《五裸女》 再拍3億港幣天價

2019-11-24 16:49世界日報 記者陳宛茜／綜合報導

《曲腿裸女》不敵《五裸女》！旅法華人畫家常玉畫作《五裸女》，23日在香港佳士得舉辦的「20世紀及當代藝術晚拍」，以3億港幣（約3833萬美元）落槌，打敗上月常玉畫作《曲腿裸女》的1.98億港幣（約2530萬美元）拍價，再度刷新常玉個人畫作的新紀錄。

香港反送中風暴延燒，拍賣市場卻依然熱絡、甚至比過去還要高潮迭起。也有人認為，這反映香港富人在亂世的投資心態。

旅法華人畫家常玉的裸女畫身價驚人，其裸女油畫「曲腿裸女」，10月5日在香港蘇富比拍賣公司舉行的「現代藝術晚拍」中，以1.98億港元成交，創下常玉作品世界拍賣紀錄。

與蘇富比齊名的佳士得，隨即宣布在11月23日的香港秋拍中推出常玉的《五裸女》，號稱是常玉尺幅最大、裸女數量最多的作品，最後拍出3億港幣，創下常玉畫作最高紀錄。

不過，《五裸女》冠軍寶座可能也無法坐太久，因為上周蘇富比才宣布端出常玉裸女畫作《綠色背景四裸女》，宣布此畫將領銜蘇富比明年春拍。蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，此畫「堪稱常玉裸女群像中最媚惑吸引之鉅作」，雖未公布低估價，但和佳士得較勁意味濃厚。

佳士得指出，《五裸女》不僅是常玉尺幅最大的裸女油畫，更是人物數量最多，且唯一一幅繪有五位裸女的「傲人」傑作。 站姿裸女在常玉藝術生涯中極為罕見。據記載，常玉裸女系列油畫共有56張，其中僅有七幅為站姿。除了《五裸女》外，其他六幅都只描繪了一對或單個人物，因此，此作可謂空前絕後。

藝術史學家陳炎鋒在「華裔美術選集 ——常玉」 中寫道 ， 二次大戰後的裸女畫數量稀少，海內外總共不超過十餘張。《五裸女》為常玉1955年左右的巨作，深紅與亮黃的背景強烈地襯出潔白的人體，擺著各種姿態的 女主角 ，既無30年代的誇張比例，也不具有寫實風格，黑色生澀的線條充分勾出晚期特有的古拙韻味。

香港蘇富比佳士得

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