中國遊客不受歡迎 習近平：日本人有偏見

2019-11-24 17:04 世界日報 中國新聞組／北京24日電



習近平在彭博創新經濟論壇上表示，中國遊客在日本不受歡迎，主要是日本人對中國人有偏見與成見。 歐新社 分享 facebook 中國人愛到日本旅遊，但中國遊客卻不時傳出爭議事件、與日本人發生不愉快事情。根據彭博報導，中國國家主席習近平在北京出席彭博創新經濟論壇時，將中國人在日本不受歡迎的原因，歸咎於日本人對中國人的偏見與成見。他認為這主要是日方的責任，但同意中國也需要做一些努力。

立場新聞報導，習近平回應前日本外相川口順子提問時表示，中國人對日本人持較正面的看法，顯示中國向正確的方向發展，也顯示中國沒有散播仇日主義，反而鼓勵人民到日本旅遊。習近平表示，中日兩國在整個歷史上總體是友好的，雖然曾有一段短暫令人不愉快的歷史，在中國人民心中留下深刻的印象，但任何衝突不會讓任何一方受益。

習近平表示，中國遊客在日本時常發生不愉快事情，原因是日本人對中國人的偏見與成見，雖然中方需要做一些努力，但主要最主要的責任在日本。

另外，習近平23日在北京會見「創新經濟論壇」外方代表時表示，中國沒有準備去取代誰，中國提出實現民族復興的中國夢，絕不是「霸權夢」。

新華社報導，習近平在北京人民大會堂會見出席論壇的外方代表時指出，新中國成立70年來，中國發生了翻天覆地變化，根本原因在於找到了一條符合中國國情、順應時代潮流、得到人民群眾擁護支持的正確道路，這就是「中國特色社會主義」。

他表示，中國人民充滿高度自信，將堅定不移沿著這條道路走下去。中國提出實現中華民族偉大復興的中國夢，但這個夢絕不是「霸權夢」。習近平強調，中國沒有準備去取代誰，只不過是讓中國恢復應有的尊嚴和地位，過去半殖民地半封建國家的屈辱絕不會重演。