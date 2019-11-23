「能頂好幾個導彈旅長」 陸火箭軍首位女將軍當選工程院院士

2019-11-23 17:35 世界日報 中國新聞組／北京23日電



中國火箭軍史上首位女將軍李賢玉，當選為工程管理學部院士。圖翻攝自長安街知事 分享 facebook

中國工程院昨日公布了2019年院士增選結果，共選舉產生75位院士和29位外籍院士。中國火箭軍史上首位女將軍李賢玉名列榜上，當選為工程管理學部院士。

綜合媒體報導，李賢玉1965年4月出生於黑龍江省，朝鮮族。1982年「跳級」高考，摘得黑龍江省理科「狀元」，進入北京大學無線電物理專業，並保送碩士研究生，畢業後參軍入伍，進入原二炮部隊。現任火箭軍裝備研究院某研究所所長，專業技術少將軍銜。

李賢玉是女導彈專家，新京報報導，1992年，原二炮部隊開始籌建第一套作戰指揮自動化系統。時年28歲的李賢玉，成為科研團隊裡年齡最小的技術人員，承擔了網路總體構建和實時數據傳輸兩項攻關任務。1995年系統獲攻堅成功。當時一位軍委首長對李賢玉連說了三個「不簡單」。

另據長安街知事報導，李賢玉參與的研究項目曾開創中國戰略導彈部隊信息化建設先河，她還曾率先提出自主研髮指揮信息系統軟件。前後花費6年時間，整理上萬組數據信息，融入全軍體系進行了無數次試驗，建成戰略導彈部隊的「中國劍網」，在軍中多次立功。

2006年，在全軍某重大軍事演習中，她帶著最新成果進行戰場檢驗。通過指揮員輕點鼠標，就實現了多支導彈旅、多種型號武器裝備在同一作戰指令下同時行動，對預定目標實施火力打擊。二炮首長讚歎：「別看一個弱女子，能頂咱們好幾個導彈旅長。」

報導指出，李賢玉評價自己的性格時曾說：「我這人有點『虎』，你一看我開車，就知道我是東北的，我有股不服輸的勁兒。」回顧自己的人生經歷，李賢玉說：「我這個人沒多麼遠大的目標、多麼長遠的打算。我的特點在於，一步一個腳印，只要有機會，一定能抓住。不管幹什麼，有踏實和堅持，鐵定能幹好。」