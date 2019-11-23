陸官媒曝國產航母近況 總建造師年齡引熱議

2019-11-23 17:31 世界日報 中國新聞組╱北京23日電



中國國產航母動態始終為外界關注。繼日前首艘國產航母002通過台灣海峽，南下進行海上測試，再進駐海南三亞基地之際，中國國防大學教授金一南少將近日在央視節目中，透露中國第三艘航母近況。他稱，該航母的總建造師是一位「80後」(1980年後出生)，顯示中國國防科研領域已由年輕一代挑大梁。

俄羅斯衛星通訊社報導，在央視節目中，擔任講師的金一南少將表示，中國第三艘航母，也就是傳說中的003航母正在上海的江南長興造船廠建造。有分析指出，解放軍少將首次公開談論003航母近況，表明建造已進入尾聲，而網路上近期更傳出003航母分段組裝的照片。

報導指出，在金一南的講座中，他著重提及的是，擔負了中國第三艘航母總建造師職責的，是一位1980年出生。雖然總建造師不如型號總師的名頭來的響亮，但他負責的是對單船的生產進度、質量控制和安全控制進行管理，無論是地位還是職責都不輕。

對此，金一南感慨地說，雖然整體而言，我們承認在國防科研領域與西方還有很大的差距，但從近年來的追趕速度來看，人才的成長才是最為喜人的一件事情。

金一南也提到，正如一些新聞中著重宣傳的那樣，國產002型航空母艦的設計團隊平均年齡僅為36歲，「北斗」導航衛星團隊的平均年齡更是只有30歲出頭。很顯然，就中國的國防科研領域而言，「70後」(1970年)、「80後」(1980年)現在已經開始擔當大梁。

另有港媒引述分析指出，這是解放軍少將首次公開談論003航母近況，表明該航母建造已進入尾聲。

此前路透報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）取得的衛星影像顯示，中國最近半年在上海市郊江南造船廠加緊建造第三艘、也是最大的航空母艦。該衛星照片拍照日期是2019年4月17日。去年11月中國官方新華社首次透露，中國的第三艘航母正在研製。不過，自那以來中國第三艘航母的建造動態外界無從知曉。

南華早報早前報導，中國第三艘航母的排水量將大於遼寧艦，小於10萬噸級的美國尼米茲和福特級航母。一旦建造完成，將「超越亞洲所有國家艦隻」。

中國第三艘航母的總建造師是一位「80後」(1980年後出生)，顯示中國國防科研領域已由年輕一代挑大梁。圖翻攝自大魚號 分享 facebook