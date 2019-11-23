親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

金馬紅毯／LIVE直播！ 星光大道紅毯男神女神齊聚超吸睛

中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

陸官媒曝國產航母近況 總建造師年齡引熱議

2019-11-23 17:31世界日報 中國新聞組╱北京23日電

中國國產航母動態始終為外界關注。繼日前首艘國產航母002通過台灣海峽，南下進行海上測試，再進駐海南三亞基地之際，中國國防大學教授金一南少將近日在央視節目中，透露中國第三艘航母近況。他稱，該航母的總建造師是一位「80後」(1980年後出生)，顯示中國國防科研領域已由年輕一代挑大梁。

俄羅斯衛星通訊社報導，在央視節目中，擔任講師的金一南少將表示，中國第三艘航母，也就是傳說中的003航母正在上海的江南長興造船廠建造。有分析指出，解放軍少將首次公開談論003航母近況，表明建造已進入尾聲，而網路上近期更傳出003航母分段組裝的照片。

報導指出，在金一南的講座中，他著重提及的是，擔負了中國第三艘航母總建造師職責的，是一位1980年出生。雖然總建造師不如型號總師的名頭來的響亮，但他負責的是對單船的生產進度、質量控制和安全控制進行管理，無論是地位還是職責都不輕。

對此，金一南感慨地說，雖然整體而言，我們承認在國防科研領域與西方還有很大的差距，但從近年來的追趕速度來看，人才的成長才是最為喜人的一件事情。

金一南也提到，正如一些新聞中著重宣傳的那樣，國產002型航空母艦的設計團隊平均年齡僅為36歲，「北斗」導航衛星團隊的平均年齡更是只有30歲出頭。很顯然，就中國的國防科研領域而言，「70後」(1970年)、「80後」(1980年)現在已經開始擔當大梁。

另有港媒引述分析指出，這是解放軍少將首次公開談論003航母近況，表明該航母建造已進入尾聲。

此前路透報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）取得的衛星影像顯示，中國最近半年在上海市郊江南造船廠加緊建造第三艘、也是最大的航空母艦。該衛星照片拍照日期是2019年4月17日。去年11月中國官方新華社首次透露，中國的第三艘航母正在研製。不過，自那以來中國第三艘航母的建造動態外界無從知曉。

南華早報早前報導，中國第三艘航母的排水量將大於遼寧艦，小於10萬噸級的美國尼米茲和福特級航母。一旦建造完成，將「超越亞洲所有國家艦隻」。

中國第三艘航母的總建造師是一位「80後」(1980年後出生)，顯示中國國防科研領...
中國第三艘航母的總建造師是一位「80後」(1980年後出生)，顯示中國國防科研領域已由年輕一代挑大梁。圖翻攝自大魚號
分享

中國第三艘航母，也就是傳說中的003航母正在上海的江南長興造船廠建造。圖翻攝自微...
中國第三艘航母，也就是傳說中的003航母正在上海的江南長興造船廠建造。圖翻攝自微博
分享

解放軍上海

相關新聞

守住獨立閱讀 豆瓣書店堅持14年

2019-11-23 01:01

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

「能頂好幾個導彈旅長」 陸火箭軍首位女將軍當選工程院院士

2019-11-23 17:35

王思聰再收3條限消令 債主：王董的小錢是我們的巨款

2019-11-23 15:43

陸防鼠疫擴散建「防火牆」 傳封鎖北方省區300村

2019-11-23 15:38

大馬破詐騙集團逮680中國人 另有百人逃脫

2019-11-23 14:17

重慶長江邊釣起2米長怪魚 腦袋尖尖重60公斤

2019-11-23 14:16

6歲童掉污水井 路人不顧有毒氣體環身 爬400米救出

2019-11-23 13:42

誤闖陰陽兩界交叉口...搭訕問路 對方竟回「我從奈河來」

2019-11-23 10:00

控制非洲豬瘟疫情 大陸迄今已撲殺119萬頭豬

2019-11-22 16:50

陸女首富陳麗華私生活曝光 2100億身家每天卻只花40元

2019-11-22 16:28

陸首富獨子王思聰 房產、車輛、存款被北京法院查封

2019-11-22 16:22

海歸回中國求職！學歷優勢沒了 求職更難

2019-11-22 16:17

非洲豬瘟防控無效？陸農業部：疫情將繼續呈點狀發生

2019-11-22 14:26

大陸學童不只變胖 視力也變差了

2019-11-22 14:03

「永世記得耳廓被扯甩聲音」遭咬斷耳港議員復出拉票

2019-11-22 10:58

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

環保有成 青海湖達19年最大面積

2019-11-22 02:32

黑龍江 糧產連16年豐收

2019-11-22 02:32

雨神轉正了 蕭敬騰搖身一變成為氣象主播

2019-11-21 22:11

大陸2020年假期安排公布 假期旅遊搜索激增250%

2019-11-21 21:36

非洲豬瘟肆虐中國 阿根廷首批冷藏豬肉赴陸

2019-11-21 20:22

工行分行長落馬 中紀委通報竟用「人生觀嚴重扭曲」

2019-11-21 17:06

王思聰上海才剛摘「老賴」 北京法院又發限消費令

2019-11-21 17:03

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

吉林金融教父涉案數十億 早飯卻捨不得喝牛奶、少吃蛋

2019-11-21 16:56

內蒙鼠疫疫區防控 進出者需量體溫

2019-11-21 16:54

北京最高法：微信成網路犯罪工具 案件逾50%

2019-11-21 15:41

漳州靚麗的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 14:55

因應老齡化 大陸運用區塊鏈推動養老「時間銀行」

2019-11-21 14:08

福建最大、最完整的閩南水上古民居 埭美古村

2019-11-21 13:46

多吃「下河楊桃」變水查某

2019-11-21 13:46

南山書院 開漳州現代書院先河

2019-11-21 13:46

漳州的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 13:46

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

黔張常鐵路 試運行

2019-11-21 00:34

青海→新疆格庫鐵路 阿爾金山特長隧道貫通

2019-11-21 00:33
看更多

熱門文章

買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

2019-11-23 10:23

川普稱若非他出面 香港早在14分鐘內被摧毀

2019-11-22 22:59

誤闖陰陽兩界交叉口...搭訕問路 對方竟回「我從奈河來」

2019-11-23 10:00

美國學者卜睿哲：一國兩制被濫用 示威者有數個策略失誤

2019-11-23 10:30

港生打造反送中連儂船 「有責任讓台灣知道香港的事」

2019-11-23 04:12

德媒：美國通過香港法案 柏林「沉默」

2019-11-22 22:24

探訪香港理工大學 新華社形容：「瘋狂後的死寂」

2019-11-23 14:12

港警「換將」 強硬鄧炳強有2爭議2難關

2019-11-23 01:01

荷媒訪港示威青年 憂北京干預消滅一整個世代

2019-11-22 18:12

香港法官裁定「禁蒙面法」 暫時有效至29日

2019-11-22 19:26

炫富新招？陸女生日收到「豬肉鮮花」 讚朋友太用心

2019-11-22 19:58

沒準備取代誰 習近平：中國夢絕不是霸權夢

2019-11-22 22:25

香港明天區選 示威者喊全民投票

2019-11-23 01:01

打臉川普 港府稱 首次聽到北京要動用解放軍平亂

2019-11-23 10:54

香港中文大學宣布 校內所有部門25日恢復運作

2019-11-23 11:26

香港區議會選舉前 一投票站附近驚現74枚汽油彈

2019-11-23 10:32

陸學者指 香港正在「台灣化」落入無休止政治內耗

2019-11-23 15:06

重慶長江邊釣起2米長怪魚 腦袋尖尖重60公斤

2019-11-23 14:16

禁蒙面法 暫時有效至29日

2019-11-23 01:01

強硬派前港警務處長曾偉雄 落選聯合國要職

2019-11-23 16:21

香港區議會選舉在即 各界視為重要表態場合

2019-11-22 22:21

香港區議會24日選舉 新華社質疑選舉公平

2019-11-23 09:42

川普：若不是我勸習近平 香港14分鐘被摧毀

2019-11-23 13:12

香港民眾周六上街 呼籲警察停用催淚彈

2019-11-23 13:38

陸養老機構設立 鬆綁

2019-11-23 01:44

去年GDP 比初算多2.1%

2019-11-23 01:43

守住獨立閱讀 豆瓣書店堅持14年

2019-11-23 01:01

昆山惠台 推20條新措施

2019-11-23 01:42

前政協官員：北京盼林鄭月娥任內為23條立法

2019-11-23 11:40

香港保安局長：反送中抓逾4000人

2019-11-23 16:49

養老機構等設立許可放開 2019年版負面清單再縮減13％

2019-11-22 20:22

美學者：香港不該指望川普給予真正幫助

2019-11-23 13:13

男人也要美美的 中國大陸男性化妝品需求增加

2019-11-22 22:35

陸間諜爆干預大選 陸委會：強化預防和安全管理

2019-11-23 16:27

6歲童掉污水井 路人不顧有毒氣體環身 爬400米救出

2019-11-23 13:42

近40年平均增長9.4% 劉鶴：歸功社會主義制度

2019-11-23 01:42

大馬破詐騙集團逮680中國人 另有百人逃脫

2019-11-23 14:17

今年減稅降費估10兆元

2019-11-23 01:43

王思聰再收3條限消令 債主：王董的小錢是我們的巨款

2019-11-23 15:43

婆媳哭別淚汪汪 數百萬網友不捨 「以後要做好婆婆」

2019-11-23 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top