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王思聰再收3條限消令 債主：王董的小錢是我們的巨款

2019-11-23 15:43世界日報 中國新聞組／北京23日電

繼20日被大陸上海嘉定區人民法院取消限制消費令後，王思聰被北京市第二中級人民法院發布限制消費令，21日再傳出王思聰名下房產、車輛、銀行存款等財產被查封；同日，上海市靜安區人民法院也對王思聰發布三條限制消費令。一周狂收四條消費限制令，王思聰被網友形容被連環限制令「吊打」。

中新網報導，王思聰4日被北京市第二中級人民法院列為被執行人，執行標的約1.5億（人民幣，下同）。北京市二中院21日表示，因王思聰未按執行通知書要求履行還款義務，故院方已對被執行人採取限制消費措施，並查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。王思聰已依法向北京市二中院申報財產。北京市第二中級人民法院19日也已向王思聰發布了限制消費令。

查封財產消息傳出不久，同日，中國執行信息公開網指出，21日，上海市靜安區人民法院對上海熊貓互娛文化有限公司發布三條限制消費令，限制上海熊貓互娛文化有限公司和王思聰不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。執行申請人分別為瀋陽市睿凡傳媒有限公司、成都柿子君文化傳媒有限公司、西安北國文化傳媒有限公司。

第一財經報導，接連收到數條限制消費令，意味著王思聰非生活和工作必需的消費行為都受到限制。王思聰第一次的限制消費令是9日由上海市嘉定區人民法院發布，「熬」過11天後，這條限制消費令在20日已被解除。相關報導指出，浦西投資正代表王思聰全力解決這一問題。

時代周報報導，王思聰2009年從英國留學歸來後創業，身價在2018年初達到63億。如今王思聰的諸多困境，主要來自於其投資的熊貓互娛。公開信息顯示，熊貓直播共進行了七輪融資，累計融資20多億仍不夠虧損，最終於2019年3月30日關閉。

但熊貓直播倒閉成了王思聰麻煩纏身的開始。紅星新聞報導，王的「債主」表示，「熊貓欠了我們的錢，但是我們不能欠主播的錢。為了給主播發工資，能抵押能貸款的都貸了款。後來的尾款還有六、七十萬，這筆錢對王董事長是小錢，對我們來說可是很大一筆錢」。

大陸首富獨子王思聰，名下房產、車輛、銀行存款等財產被查封。 圖／取自網易科技
大陸首富獨子王思聰，名下房產、車輛、銀行存款等財產被查封。 圖／取自網易科技
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