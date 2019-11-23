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陸防鼠疫擴散建「防火牆」 傳封鎖北方省區300村

2019-11-23 15:38世界日報 中國新聞組／北京23日電

內蒙古阿拉善當地設立鼠疫檢查站。圖翻攝自微博
內蒙古阿拉善當地設立鼠疫檢查站。圖翻攝自微博
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媒體報導，為防控鼠疫疫情擴散，北京內蒙古之間已經建立起多道「防火牆」。此外，網傳甘肅、內蒙、寧夏、新疆、遼寧及吉林等多個北方省區為防鼠疫擴散，300多條村莊被完全封鎖，並由武警駐守及切斷通訊，不准村民進出，但消息未獲證實。

甘肅及內蒙古今年先後出現四宗鼠疫病例，其中一名病人死亡。美國之音引述財新網報導，到北京就診的兩名內蒙古錫林郭勒盟患者早前確診感染鼠疫後，該盟又有一名患者也在當地確認為鼠疫病例，接連傳出的疫情引起相當恐慌，其中與後者密切接觸的28人接受了療觀察。

據報導，內蒙古鼠疫防控應急領導小組21日印發《內蒙古自治區嚴防鼠疫疫情擴散建立進京出蒙「防火牆」工作方案》，建立三道防線，疫情預警、醫療機構排查和出境交通檢查，阻止疫情蔓延。

報導指出，在這個新的防火牆體系下，內蒙主要的交通要道都增加了溫度測量站，比如內蒙錫林浩特機場入口處、主要的高速公路等，所有來往車輛和人員都需要檢測，並登記姓名、電話、出發地和目的地等信息。

網上還有消息說，內蒙、甘肅、寧夏、新疆、遼寧和吉林等北方省區300多個村莊被完全封鎖，村民不許進出，以防鼠疫擴散。村莊通訊也遭切斷，並有武警把守。

內蒙古疫情北京

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