大馬破詐騙集團逮680中國人 另有百人逃脫

2019-11-23 14:17 世界日報 中國新聞組／北京23日電



馬來西亞逮捕680名中國公民，涉嫌網絡詐騙。圖／世界日報提供 分享 facebook

馬來西亞移民局日前搗毀了境內一個網路投資詐騙的中國人組織，逮捕680名中國公民，另有約百人逃脫。該組織詐騙目標主要為中國人，已在該地活動大約6個月。中國外交部發言人耿爽稱，中國駐大馬使館已收到馬方通報，中方支持馬方依法打擊違法犯罪活動，希望馬方公正處理有關案件。

綜合媒體報導，這起案件是馬來西亞有史以來破獲最大規模、由中國人組織的網路詐騙。馬來西亞移民局局長Khairul Dzaimee Daud表示，在經過一個月的監視後，一支由150名移民局官員組成的團隊於13日突襲位於雪蘭格州（Selangor State）塞伯賈亞鎮（Cyberjaya Town）的一處建築，此地為該犯罪組織的總部。

當局一共逮捕680名中國公民，包括603名男子和77名女子，年齡在19至35歲間，大部分透過訪問簽證入境馬來西亞，當局還查獲8230部手機、174台筆記本電腦和787台桌上型電腦。此外，在逮捕過程中有約100名嫌犯逃脫，有人在混戰中受傷。

報導指出，該犯罪組織已經在該場所工作大約六個月，「這個集團的作案手法是針對中國的受害者，透過提供快速回報的承諾，全程使用中國的銀行和微信移動支付完成交易，從而快速地獲得高利潤。」Khairul Dzaimee Daud表示，這被認為是有史以來在馬來西亞的中國公民最大的網路詐騙。

據悉，被捕的集團成員是以旅遊簽證入境大馬，將被列入馬來西亞的黑名單，終身禁入馬來西亞。馬方官員並表示，「幾乎所有被捕的嫌犯都未能出示護照或合法文件，而至今也沒有人為他們出面出示護照。」

此外，該詐騙集團是透過一個特定的網站向受害者的手機程式發送一組密碼，而所有的交易和付款都是透過移動支付或在中國的銀行進行。