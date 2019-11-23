親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大馬破詐騙集團逮680中國人 另有百人逃脫

2019-11-23 14:17世界日報 中國新聞組／北京23日電

馬來西亞逮捕680名中國公民，涉嫌網絡詐騙。圖／世界日報提供
馬來西亞逮捕680名中國公民，涉嫌網絡詐騙。圖／世界日報提供
分享

馬來西亞移民局日前搗毀了境內一個網路投資詐騙的中國人組織，逮捕680名中國公民，另有約百人逃脫。該組織詐騙目標主要為中國人，已在該地活動大約6個月。中國外交部發言人耿爽稱，中國駐大馬使館已收到馬方通報，中方支持馬方依法打擊違法犯罪活動，希望馬方公正處理有關案件。

綜合媒體報導，這起案件是馬來西亞有史以來破獲最大規模、由中國人組織的網路詐騙。馬來西亞移民局局長Khairul Dzaimee Daud表示，在經過一個月的監視後，一支由150名移民局官員組成的團隊於13日突襲位於雪蘭格州（Selangor State）塞伯賈亞鎮（Cyberjaya Town）的一處建築，此地為該犯罪組織的總部。

當局一共逮捕680名中國公民，包括603名男子和77名女子，年齡在19至35歲間，大部分透過訪問簽證入境馬來西亞，當局還查獲8230部手機、174台筆記本電腦和787台桌上型電腦。此外，在逮捕過程中有約100名嫌犯逃脫，有人在混戰中受傷。

報導指出，該犯罪組織已經在該場所工作大約六個月，「這個集團的作案手法是針對中國的受害者，透過提供快速回報的承諾，全程使用中國的銀行和微信移動支付完成交易，從而快速地獲得高利潤。」Khairul Dzaimee Daud表示，這被認為是有史以來在馬來西亞的中國公民最大的網路詐騙。

據悉，被捕的集團成員是以旅遊簽證入境大馬，將被列入馬來西亞的黑名單，終身禁入馬來西亞。馬方官員並表示，「幾乎所有被捕的嫌犯都未能出示護照或合法文件，而至今也沒有人為他們出面出示護照。」

此外，該詐騙集團是透過一個特定的網站向受害者的手機程式發送一組密碼，而所有的交易和付款都是透過移動支付或在中國的銀行進行。

馬來西亞詐騙集團移民

相關新聞

誤闖陰陽兩界交叉口...搭訕問路 對方竟回「我從奈河來」

2019-11-23 10:00

守住獨立閱讀 豆瓣書店堅持14年

2019-11-23 01:01

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

重慶長江邊釣起2米長怪魚 腦袋尖尖重60公斤

2019-11-23 14:16

6歲童掉污水井 路人不顧有毒氣體環身 爬400米救出

2019-11-23 13:42

控制非洲豬瘟疫情 大陸迄今已撲殺119萬頭豬

2019-11-22 16:50

陸女首富陳麗華私生活曝光 2100億身家每天卻只花40元

2019-11-22 16:28

陸首富獨子王思聰 房產、車輛、存款被北京法院查封

2019-11-22 16:22

海歸回中國求職！學歷優勢沒了 求職更難

2019-11-22 16:17

非洲豬瘟防控無效？陸農業部：疫情將繼續呈點狀發生

2019-11-22 14:26

大陸學童不只變胖 視力也變差了

2019-11-22 14:03

「永世記得耳廓被扯甩聲音」遭咬斷耳港議員復出拉票

2019-11-22 10:58

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

環保有成 青海湖達19年最大面積

2019-11-22 02:32

黑龍江 糧產連16年豐收

2019-11-22 02:32

雨神轉正了 蕭敬騰搖身一變成為氣象主播

2019-11-21 22:11

大陸2020年假期安排公布 假期旅遊搜索激增250%

2019-11-21 21:36

非洲豬瘟肆虐中國 阿根廷首批冷藏豬肉赴陸

2019-11-21 20:22

工行分行長落馬 中紀委通報竟用「人生觀嚴重扭曲」

2019-11-21 17:06

王思聰上海才剛摘「老賴」 北京法院又發限消費令

2019-11-21 17:03

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

吉林金融教父涉案數十億 早飯卻捨不得喝牛奶、少吃蛋

2019-11-21 16:56

內蒙鼠疫疫區防控 進出者需量體溫

2019-11-21 16:54

北京最高法：微信成網路犯罪工具 案件逾50%

2019-11-21 15:41

漳州靚麗的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 14:55

因應老齡化 大陸運用區塊鏈推動養老「時間銀行」

2019-11-21 14:08

福建最大、最完整的閩南水上古民居 埭美古村

2019-11-21 13:46

多吃「下河楊桃」變水查某

2019-11-21 13:46

南山書院 開漳州現代書院先河

2019-11-21 13:46

漳州的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 13:46

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

黔張常鐵路 試運行

2019-11-21 00:34

青海→新疆格庫鐵路 阿爾金山特長隧道貫通

2019-11-21 00:33

長江源頭 新發現8處岩畫遺存

2019-11-21 00:32

百年電影海報展 廈門啟幕

2019-11-21 00:32

桂林山水甲天下 吸客

2019-11-21 00:30

上海公共數據 再開放

2019-11-21 00:20
看更多

熱門文章

川普稱若非他出面 香港早在14分鐘內被摧毀

2019-11-22 22:59

買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

2019-11-23 10:23

誤闖陰陽兩界交叉口...搭訕問路 對方竟回「我從奈河來」

2019-11-23 10:00

香港最新伴手禮—催淚彈殼？俄國遊客意圖攜出遭罰

2019-11-22 16:02

海歸回中國求職！學歷優勢沒了 求職更難

2019-11-22 16:17

德媒：美國通過香港法案 柏林「沉默」

2019-11-22 22:24

港生打造反送中連儂船 「有責任讓台灣知道香港的事」

2019-11-23 04:12

美國學者卜睿哲：一國兩制被濫用 示威者有數個策略失誤

2019-11-23 10:30

港警「換將」 強硬鄧炳強有2爭議2難關

2019-11-23 01:01

荷媒訪港示威青年 憂北京干預消滅一整個世代

2019-11-22 18:12

香港法官裁定「禁蒙面法」 暫時有效至29日

2019-11-22 19:26

學者：港人對體制全面敵意 自我創造政治認同

2019-11-22 17:23

陸女首富陳麗華私生活曝光 2100億身家每天卻只花40元

2019-11-22 16:28

57歲港男遭黑衣人放火燒傷一度危殆 已清醒可說話

2019-11-22 16:27

沒準備取代誰 習近平：中國夢絕不是霸權夢

2019-11-22 22:25

炫富新招？陸女生日收到「豬肉鮮花」 讚朋友太用心

2019-11-22 19:58

香港明天區選 示威者喊全民投票

2019-11-23 01:01

理工大「圍城」仍無解 新任港警務處長重申：沒有清場死線

2019-11-22 17:13

打臉川普 港府稱 首次聽到北京要動用解放軍平亂

2019-11-23 10:54

陸首富獨子王思聰 房產、車輛、存款被北京法院查封

2019-11-22 16:22

美軍艦兩度駛入南海 陸外交部：破壞南海和平穩定

2019-11-22 17:07

香港區議會選舉周日登場 警方將「高姿態」巡邏

2019-11-22 15:54

香港區議會選舉前 一投票站附近驚現74枚汽油彈

2019-11-23 10:32

香港中文大學宣布 校內所有部門25日恢復運作

2019-11-23 11:26

禁蒙面法 暫時有效至29日

2019-11-23 01:01

探訪香港理工大學 新華社形容：「瘋狂後的死寂」

2019-11-23 14:12

區議會選舉前最後上班日 港示威者高喊去投票

2019-11-22 16:35

控制非洲豬瘟疫情 大陸迄今已撲殺119萬頭豬

2019-11-22 16:50

香港區議會選舉在即 各界視為重要表態場合

2019-11-22 22:21

習近平：大陸經濟有巨大韌性 長期向好態勢不會改變

2019-11-22 15:26

工人墜入深坑！老闆竟倒土活埋致死

2019-11-22 17:30

建築女爵遺作！世界最高中庭「旋」出北京新地標

2019-11-22 17:39

香港區議會24日選舉 新華社質疑選舉公平

2019-11-23 09:42

陸養老機構設立 鬆綁

2019-11-23 01:44

為理大抗爭者燒飯 香港廚房佬嗆聲不怕坐牢

2019-11-22 15:22

去年GDP 比初算多2.1%

2019-11-23 01:43

2020中國假期公布 網友動腦「拼」出小長假

2019-11-22 17:43

守住獨立閱讀 豆瓣書店堅持14年

2019-11-23 01:01

昆山惠台 推20條新措施

2019-11-23 01:42

養老機構等設立許可放開 2019年版負面清單再縮減13％

2019-11-22 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top