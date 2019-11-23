重慶長江邊釣起2米長怪魚 腦袋尖尖重60公斤

2019-11-23 14:16 世界日報 中國新聞組╱北京23日電



該物種起源於距今1億3000萬年的白堊紀，曾與恐龍為鄰。圖／世界日報提供 分享 facebook

一段釣魚者在重慶江津區賈壩沱釣到了「怪魚」的視頻21日在網上流傳。視頻中，這條魚長著尖尖的腦袋，足足有兩個小孩這麼長，圍觀的眾人嘖嘖稱奇。江津區漁政站表示，這條魚是一尾長達2.18米、重約60公斤的達氏鰉，年齡約在10歲左右，該物種起源於距今1億3000萬年的白堊紀，曾與恐龍為鄰，出現在長江流域實屬罕見。

華龍網報導，從視頻中看到，這條魚體型巨大，身型較長，頭部呈尖狀，外形與中華鱘有一定的相似處。視頻中，釣魚者慢慢將大魚拖到岸邊，並測量身長，圍觀的群眾有的喊道：「好大一條魚，起碼2米多」、「是不是中華鱘哦？」

江津區漁政站接群眾電話後，漁政執法人員立趕赴現場後，經市漁政處和西南大學魚類專家進行種類識別，認定此次釣獲的是一尾長達2.18米、重約60公斤的達氏鰉，年齡約在10歲左右。

據資料顯示，達氏鰉俗稱鰉魚，達氏鰉軟骨魚類，物種起源於距今1億3000萬年的白堊紀，是全世界惟有黑龍江流域才有的珍貴魚類，最大個體可達520公斤以上，是世界上最大的淡水魚。

作為白堊紀時期保存下來的古生物群之一，曾與恐龍在地球上共同生活過，其原始古樸的外形1億多年來幾乎沒有改變。達氏鰉性情凶猛，屬大型肉食性魚類，能活50年以上，現僅存於中國與俄羅斯的界江黑龍江之中。

江津區漁政站站長李榮表示，達氏鰉主要以魚蝦螺絲蚌殼為食，對人類沒有攻擊性。