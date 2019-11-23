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非洲豬瘟肉荒 中國稱人造肉技術在南京有大突破

2019-11-23 13:43中央社 台北23日電

非洲豬瘟在中國爆發逾年，當局已屠殺上百萬頭豬，在「肉荒」之際，南京一所大學發布中國首塊人造肉問世的訊息，豬肌肉幹細胞經20天左右培養，得到約5克肉，但距離商業化還有漫漫長路。

澎湃新聞報導，南京農業大學國家肉品質量安全控制工程技術研究中心微信公眾號18日發布消息，周光宏教授團隊生產研發出中國第一塊肌肉幹細胞培養肉。團隊使用第6代豬肌肉幹細胞，經20天左右培養，得到約5克肉。

周光宏表示，它只是一種新的技術，在資源緊缺的情況下，或許可以生產新的動物源蛋白，但他也強調，目前培養肉的成本很高。

周光宏指出，幹細胞培養肉的方式相較傳統肉類生產和養殖有部分優勢，首先是成本大幅下降，特別是在土地利用率方面，可以只用以前的1%的土地，達到同樣的肉類產出。此外，幹細胞培養肉也會改善動物福利、環境汙染等問題。

周光宏解釋，由於幹細胞有自我修復、生長的功能，為這項研究提供理論基礎。假設一克肉中有1000個幹細胞，每個幹細胞可以分裂幾十次，理論上，用一克肉可以培養出2萬公斤肉。

周光宏說，目前幹細胞培養出來的肉還是無味，需要透過處理讓它更貼近於真實的豬肉，但目前投入商用仍有難度，涉及幹細胞提取和培養難度大、食品化處理尚未完善、消費者是否接受以及監管等問題。

周光宏提到，從展開培養肉的幹細胞研究，到獲得第一塊培養肉，團隊花了10年時間。

他說，目前培養肉的成本很高，有人希望降到10美元100克，這暫時難以做到。現在獲得的培養肉仍是歸類在實驗成果，但隨著工業化生產趨勢，生產成本在未來或許會大幅下降。

非洲豬瘟肆虐中國，中國進口豬肉增加。（路透）
非洲豬瘟肆虐中國，中國進口豬肉增加。（路透）
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幹細胞非洲豬瘟公眾號

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