6歲童掉污水井 路人不顧有毒氣體環身 爬400米救出

2019-11-23 13:42 世界日報 中國新聞組／北京23日電



6歲的小磊日前在放學途中不小心掉入一處6米餘深污水井，被井下污水沖走。危急時刻，路過的31歲青年王育永隻身下井救人，冒著齊膝深的臭水、未知的有毒氣體，在漆黑的排污管道中來回爬行400餘米，成功將小磊救出。

澎湃新聞報導，小磊父母19日專程趕到王育永的老家致謝，並提出讓孩子認王育永為乾爹來報答救命之恩，還託人製作一面錦旗，打算待孩子出院之後全家再一次上門感謝。王育永在面對媒體記者的採訪時婉言謝絕，只表示「希望類似的工地都要及時做好安全措施，大家走路也要小心，避免再發生危險。」

目前在事發現場，出事的污井現已蓋上井蓋，並且路邊已做了圍擋。王育永奮不顧身的事蹟很快在湖南婁底市雙峰縣城傳開，網友紛紛為這位下井救人的好人點讚。

據報導，14日下午4時左右，王術才剛接到6歲的孫兒小磊放學，途經歸樸街路段時，小磊掙脫奶奶的手，活蹦亂跳去路邊玩耍，卻意外掉進路邊工地的一處污水井，瞬間被沖走沒了動靜。

31歲的挖機師傅王育永剛在另一處工地幹完活，回家路上，看到老人跪在地上哭喊，就下車打探情況，聽說是小孩掉下去了，情況危急，他了解情況後，立刻隻身下井。

回憶起當時的情景，王育永說：「洞裡漆黑一片，什麼也看不見，我順著水流爬，一直在叫小孩名字，後來隱約聽到小磊的哭聲。」王育永找到小磊抱在懷裡往回爬，此時，距出事井口大概已有200米，當他們回到井底時，消防、巡特警早已趕到。消防員下井救人，小磊卻由於過度驚嚇，拚命抱著王育永不肯放手。

此時，王育永接過消防員放下來的繩索，在眾人幫忙下帶著小磊奮力爬上地面，此時距小磊落井已過去了半個多小時。孩子被迅速送往縣人民醫院救治，王育永悄悄離開了現場。

小磊父親說：「如果沒有王育永及時下井救人，我不知道我的孩子會遭遇什麼後果。王育永是個大好人，他對孩子的救命之恩，我們永遠銘記於心。」