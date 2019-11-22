親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

陸女首富陳麗華私生活曝光 2100億身家每天卻只花40元

2019-11-22 16:28世界日報 中國新聞組／北京22日電

北京著名座標長安俱樂部背後老闆陳麗華爆出家中被盜，盜竊者還是自己的私人護士，奇葩的是，這名護士對曾以人民幣505億（約新台幣2100億）身家登上「中國女首富」的雇主下手，卻盜取3000元（約新台幣1萬3）現金以及手串、戒指、毛毯等小物品。然而陳麗華身家驚人，一天生活費竟然只有10元（約新台幣40元），最愛吃的是雪裡紅拌米飯，唯一癡迷的就是紫檀藝術。

據新金融街偵探報導，陳麗華1941年生於北京頤和園，是滿族正黃旗葉赫那拉氏（慈禧姓氏）第八代後裔。除此之外，陳麗華還是中國富豪榜的常客，11月7日以410億身家排名富比世《2019年度中國富豪榜》第48位。早在2016年，她就以約新台幣2100億身家登上過「中國女首富」寶座。

說起女首富的發家史，家境貧寒的陳麗華，高中沒讀完便輟學。等到手裡有錢後，陳麗華在香港創立富華國際集團。等到陳麗華重回北京後，拿下了臨近天安門廣場的一塊地皮，並建立京城四大頂級會所之一的長安俱樂部。

而拿下金寶街項目，則是陳麗華的另一大手筆之作。西起金魚胡同，東至雅寶路，南望長安街，北依朝陽門大街，金寶街正如其名，多金多寶，素有「頂級奢侈品櫥窗」之稱。街兩旁覆蓋國際購物中心、豪華酒店公寓、北京香港馬會會所等高端商業場所。承包北京內最繁華的地段之一，陳麗華也被稱為「北京最大的包租婆」。

隨著富華集團的業務不斷擴大，陳麗華的身家也越來越高。據天眼查顯示，富華集團旗下有三家子公司，註冊資本共計1.7億（約新台幣7億）。法人代表均為其大兒子趙勇。趙勇名下有89家公司，註冊資本多在千萬級別。據了解，長安俱樂部和金寶街現在也由他負責。

除了「女首富」的身分，陳麗華也被稱為「紫檀女皇」。痴迷紫檀的陳麗華，1999年豪擲2億在北京建了座中國紫檀博物館。在這間私人博物館裡，有300多件明清紫檀家具，以及千餘件珍稀紫檀精品。為了採紫檀木，陳麗華還曾八進緬甸金三角等地，差點被困印度山裡。

據裁判文書網顯示，2018年，陳麗華的私人護士在紫檀博物館華閣9層盜取了陳麗華3000元現金（約新台幣1萬3）、1800元（約新台幣7800元）的皮衣及價值為1186元（約新台幣5000元）的手把件、手串、戒指、毛毯等小物品。私人護士盜取的物品中真正的大件是一幅陳麗華收藏的海洋畫派畫作，價值8.38萬（約新台幣36萬）。

北京著名座標長安俱樂部背後老闆陳麗華，曾以505億（約新台幣2100億）身家登上...
北京著名座標長安俱樂部背後老闆陳麗華，曾以505億（約新台幣2100億）身家登上「中國女首富」。翻攝自鳳凰網
分享

陳麗華是北京著名座標長安俱樂部的老闆。圖翻攝自鳳凰網
陳麗華是北京著名座標長安俱樂部的老闆。圖翻攝自鳳凰網
分享

北京富比世博物館

相關新聞

休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10

控制非洲豬瘟疫情 大陸迄今已撲殺119萬頭豬

2019-11-22 16:50

陸首富獨子王思聰 房產、車輛、存款被北京法院查封

2019-11-22 16:22

海歸回中國求職！學歷優勢沒了 求職更難

2019-11-22 16:17

非洲豬瘟防控無效？陸農業部：疫情將繼續呈點狀發生

2019-11-22 14:26

大陸學童不只變胖 視力也變差了

2019-11-22 14:03

「永世記得耳廓被扯甩聲音」遭咬斷耳港議員復出拉票

2019-11-22 10:58

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

環保有成 青海湖達19年最大面積

2019-11-22 02:32

黑龍江 糧產連16年豐收

2019-11-22 02:32

雨神轉正了 蕭敬騰搖身一變成為氣象主播

2019-11-21 22:11

大陸2020年假期安排公布 假期旅遊搜索激增250%

2019-11-21 21:36

非洲豬瘟肆虐中國 阿根廷首批冷藏豬肉赴陸

2019-11-21 20:22

工行分行長落馬 中紀委通報竟用「人生觀嚴重扭曲」

2019-11-21 17:06

王思聰上海才剛摘「老賴」 北京法院又發限消費令

2019-11-21 17:03

紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00

吉林金融教父涉案數十億 早飯卻捨不得喝牛奶、少吃蛋

2019-11-21 16:56

內蒙鼠疫疫區防控 進出者需量體溫

2019-11-21 16:54

北京最高法：微信成網路犯罪工具 案件逾50%

2019-11-21 15:41

漳州靚麗的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 14:55

因應老齡化 大陸運用區塊鏈推動養老「時間銀行」

2019-11-21 14:08

福建最大、最完整的閩南水上古民居 埭美古村

2019-11-21 13:46

多吃「下河楊桃」變水查某

2019-11-21 13:46

南山書院 開漳州現代書院先河

2019-11-21 13:46

漳州的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 13:46

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

2019-11-21 11:00

嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」

2019-11-21 10:47

一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤

2019-11-21 10:41

黔張常鐵路 試運行

2019-11-21 00:34

青海→新疆格庫鐵路 阿爾金山特長隧道貫通

2019-11-21 00:33

長江源頭 新發現8處岩畫遺存

2019-11-21 00:32

百年電影海報展 廈門啟幕

2019-11-21 00:32

桂林山水甲天下 吸客

2019-11-21 00:30

上海公共數據 再開放

2019-11-21 00:20

吉林首場霧淞 好美！

2019-11-21 00:19

長三角鐵路48車站 實施電子客票

2019-11-21 00:19

加德滿都直飛貴陽、長沙 喜航開通

2019-11-21 00:19

廁所創新博覽會 上海舉行

2019-11-21 00:18

杭州健身女教練失戀半夜痛哭 竟讓9人被抓、2人重傷

2019-11-20 17:11
看更多

熱門文章

1萬顆催淚彈多毒？全港活物遭殃 這張圖冰山一角

2019-11-22 08:00

陸反擊英領館雇員鄭文傑 公布其進會所嫖娼影片

2019-11-21 17:47

距香港10分鐘 中共武警似已長駐深圳灣體育場

2019-11-22 09:56

影／死守理大示威者剩約50人 揚言戰到最後一刻

2019-11-21 17:55

凌晨再有8人棄守 香港理大示威者剩最後50人

2019-11-22 11:33

最年輕被告 香港12歲抗議者遭定罪

2019-11-21 22:37

又是催淚彈惹的禍？香港中文大學校長掛病號住院

2019-11-22 09:34

美眾院通過「香港人權與民主法案」 3分鐘讓你看懂

2019-11-21 19:13

有此一說？香港抗爭將式微 拖不過元旦

2019-11-21 20:00

請願撤銷林鄭月娥家人英國籍 近27萬人連署

2019-11-21 19:56

救人反被斥「吃人血饅頭」曾鈺成灑淚：慚愧未能給年輕人找出路

2019-11-22 10:19

一年套現40億人民幣 馬雲：我不喜歡錢

2019-11-21 19:30

香港示威最年輕12歲被告出庭 稱認「後悔了」

2019-11-22 14:26

港警心理戰 周杰倫音樂攻理大

2019-11-22 00:00

美國會兩院通過香港法案 反華已成美國政界主流思維

2019-11-21 19:01

香港衝突升級 英記者批評英警助紂為虐

2019-11-21 22:05

離開理大的急救員：「將恥辱化作動力」

2019-11-21 20:18

美參院通過涉港法案 王毅反問：何談民主與人權？

2019-11-21 17:56

香港最新伴手禮—催淚彈殼？俄國遊客意圖攜出遭罰

2019-11-22 16:02

兩項涉港法案通過 對香港意味著什麼

2019-11-21 20:07

遭中國刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證

2019-11-21 21:54

王岐山：中國人民清楚有什麼、要什麼、準備付出甚麼

2019-11-21 18:36

香港法案通過 卜睿哲：恐影響美中第一階段貿易協議

2019-11-22 06:51

小米5G工廠 1秒做一支手機

2019-11-22 02:20

港教育局出手 嚴禁官立中學生參加政治活動

2019-11-22 09:16

香港法案送白宮 美國會議員促川普速簽署

2019-11-22 00:52

百萬人網上聯署撐港警察 外媒提出質疑

2019-11-22 13:34

香港反送中延燒 這家跨國集團恐成最大受害者

2019-11-21 22:16

劉鶴：中國創造40年經濟年均增長9.4%奇蹟的關鍵是…

2019-11-22 11:50

美國前財長寶森：中美科技若脫鉤 全球經濟鐵幕將落下

2019-11-22 13:13

南非航空宣布 取消11/23~12/14往返香港航班

2019-11-22 09:15

兩美艦再駛近南海 中共南部戰區：停止挑釁

2019-11-22 11:24

香港親中網紅在新加坡集會討論反送中 遭當局遣返

2019-11-21 23:13

安撫反送中！陸服貿市場 擬對港大幅開放

2019-11-22 00:00

北京釋利多 搶救香港經濟

2019-11-21 23:27

12歲少年 噴漆罵警被逮

2019-11-22 00:00

陸十月房企獵地 跌破千億人民幣

2019-11-22 02:34

港府要求暫續執行反蒙面法 法官押後裁決

2019-11-21 20:17

陸企無奈 遷移東南亞

2019-11-22 02:20

陸製特斯拉Model 3亮相 明年1月交付

2019-11-22 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top