陸首富獨子王思聰 房產、車輛、存款被北京法院查封

2019-11-22 16:22 世界日報 中國新聞組／北京22日電



王思聰4日被北京市第二中級人民法院列為被執行人，執行標的1.5億餘元。圖／取自人民網 分享 facebook

大陸地產巨頭王健林的獨生子王思聰，之前被上海市嘉定區人民法院下達限制消費令剛取消，19日又傳出他被北京市第二中級人民法院發布限制消費令。22日，北京市二中院召開執行主題新聞通報會表示，因王思聰仍未按執行通知書要求履行還款義務，故法院已查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。

紅星新聞報導，北京市第二中級人民法院表示，立案執行申請人嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業（有限合夥）申請執行王思聰國內非涉外仲裁裁決一案，因王思聰未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，因此北京市第二中級人民法院對其採取限制消費措施。

王思聰4日被北京市第二中級人民法院列為被執行人，執行標的1.5億餘元。之後，中國執行信息公開網查詢顯示，法院在19日向王思聰下達限制消費令，執行申請人為嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業。

北京市二中院新聞辦負責人22日表示，「截止到目前，因王思聰未按執行通知書要求履行還款義務，故我院已對被執行人採取限制消費措施，並查封王思聰名下的房產、車輛、銀行存款等財產。」

據介紹，目前，王思聰已依照法院發出的財產申報令，向北京市二中院申報財產。