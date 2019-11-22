海歸回中國求職！學歷優勢沒了 求職更難

2019-11-22 16:17 世界日報 中國新聞組／上海22日電



大陸上海市歐美同學會年度「海歸職通車」招聘會日前登場，今年參加人數更勝以往，求職者一路從三樓會場排隊排到一樓大門外，究竟這樣的現象，除了歸因於中國「海歸」人數增加，但也表示求職競爭將會比以往更激烈，「海龜」們「上岸」可能變得更困難了。

據新民晚報報導，多年負責「職通車」的歐美同學會資深海歸周先生，本身也擔任資深HR（人力資源），他說，海歸們回國就業的紅利正在逐漸衰退，曾經以語言優勢輾壓「土鱉」的他們，如今很有可能會在PK中處於下風。如果他們還想單純靠著留學這層鍍金的經歷「躺贏」，那麼會有很大的機率變成「海帶」。

報導說，海歸就業的紅利衰減，還與留學專業「扎堆」有關。與上世紀幾次留學潮不同，如今的留學生更熱中讀商科，留學背景同質化愈發嚴重。而且，因為商科比較容易興辦，且在留學產業中屬於熱得燙手的「產品」，海外高校紛紛創辦商科。

報導指，就拿一家以醫學院笑傲全球的美國名校來說，2017年，竟也拿到國際高等商學院協會認證，把商學院的生意經做得紅紅火火。校方數據顯示，2018秋季招收507位學生，97%是國際學生，中國留學生自己統計的數字更驚人──中國人占八成，以至於在百度上輸入這家商學院的名字，就會跳出一連串「某商學院很水（輕鬆、灌水等貶意）嗎？」、「真的水嗎？」、「到底有多水？」之類的搜索結果，連累這所一直很牛的大學也變成了「水牛」。

報導稱，會上多名HR告訴我，人們以前常說大學生眼高手低，其實，發生在海歸身上的比例更高。這一方面是因為海歸在正式踏入職場前，由於山高水遠的地域原因，往往缺少實習經驗，不了解職場；另一方面也與海歸的家庭條件大多優渥，使得他們對工作崗位存在更明顯的「挑挑揀揀等等看」心態有關，對於一些初創型企業，往往不屑一顧。

招聘會場內人頭攢動。圖取自新民晚報 分享 facebook