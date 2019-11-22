中國農業部：豬肉供應不足持續至2020下半年

2019-11-22 14:39 中央社 上海22日電



中國農業農村部今天表示，非洲豬瘟造成的豬肉供應不足問題，可能持續到2020年下半年才有明顯好轉，此外，進入冬季氣溫降低，且年底生豬調運增多，疫情發生風險可能增加。

中國農業農村部今天舉行10月份生豬生產形勢發布會，根據官網文字實錄，農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，目前中國生豬生產整體上進入止降回升的轉折期，生豬存欄、能繁母豬存欄、規模養殖場生產等各項生產指標都在好轉，供需矛盾有所緩解。

進入11月份，生豬價格也有所下降。楊振海說，在疫情防控持續推進和疫情穩定的情況下，明年上半年生豬生產總體來說將進一步好轉。但是，市場供應明顯增加可能還要到明年下半年。

他說，目標是力爭2020年底基本恢復到常年80%左右的水準。

此外，他警告，當前非洲豬瘟疫情防控形勢依然複雜嚴峻，從2018年8月3日發生第一例疫情，到昨天11月21日，全中國大陸共報告發生160起非洲豬瘟疫情，共撲殺生豬119.3萬頭，還有2個省3起疫情目前還沒有解除封鎖，其餘的29個省份疫區已解除封鎖。

楊振海表示，非洲豬瘟病毒已在中國形成比較大的汙染面，預計疫情將繼續呈點狀發生。隨著氣溫持續下降、各地生豬生產恢復發展，年底生豬調運增多，疫情發生風險會增高。尤其是東北地區，氣溫已降至零下，如果消毒等措施落實不到位，疫情發生的風險會更高。

此外，6月先後傳出江蘇、山東等地再出現非洲豬瘟疫情，但相關資訊未見於農業農村部網站，楊振海對此表示，派出的工作組回報，發現江蘇等地並不是非洲豬瘟疫情，是其他病毒的混合感染。