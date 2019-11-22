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噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

香港示威最年輕12歲被告出庭 稱認「後悔了」

2019-11-22 14:26聯合報 記者許依晨／即時報導

6月香港反送中示威以來，已有5000多人被捕，一名12歲少年成為香港反政府抗議活動中最年輕的被定罪者。港媒報導，他昨天在西九龍法院少年庭承認因衝動犯案，並深感後悔。

港媒「頭條日報」今日報導，上月初這名就讀中二的12歲少年，以黑色噴漆損毀旺角警署，以及港鐵太子站B1出口的外牆。案情指，當晚蒙面的被告先後在旺角警署及太子站，以黑色噴漆噴上「死黑X全家比狗X」及「天滅 Free HK」。警員其後尾隨被告至其住宅，待他翌晨出門時將他拘捕，控以兩項刑事損毀罪，成為五個多月反修例風波中最年輕的被告。

這名少年昨天在西九龍法院少年庭承認因衝動犯案，並深感後悔。裁判官決定先索閱福利官報告及感化報告，押後至下月19日判刑，期間被告續准擔保。

報導指，被告父親、祖母、祖父、中學副校長及社工昨天到場旁聽。辯方大律師林凱為其求情時透露，被告自小父母離異，故由祖母「一手一腳湊大」，指被告年僅12歲，受外界影響，沒有理性分析後果，未能按捺不住衝動犯事。

家人與師長均在求情信表示，雖被告學業成績平平，但其本性善良、樂於助人，除會幫忙做家務及照顧祖母外，平日亦積極參與課外活動，喜愛打籃球及舞龍。家人也承諾日後會嚴加管教，盼法庭判處照顧及保護令，免留案底。

律師形容被告這次上了寶貴一課，羈留警署一晚後，反思己過，明白罪行嚴重，對自己行為深感後悔，現除到警署報到外，已不敢外出，也停止打籃球及舞龍。

香港反政府示威持續延燒，一名12歲男童因在旺角警察局和太子港地鐵站牆上用噴漆留下...
香港反政府示威持續延燒，一名12歲男童因在旺角警察局和太子港地鐵站牆上用噴漆留下「解放香港」等標語被定罪。圖為示意圖。（法新社）
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香港反送中社工

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