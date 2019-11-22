「永世記得耳廓被扯甩聲音」遭咬斷耳港議員復出拉票

2019-11-22 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／即時報導



爭取連任的香港民主黨東區區議會議員趙家賢早前被襲擊，左耳遭咬落。經住院縫合休養後， 趙家賢21日出院，今早在太古城設街站拉票。他受訪時表示，永世記得當下耳廓被扯甩聲音，至今仍感陣痛頭暈。

趙家賢於本月3日「反警暴七區行街（逛街）」行動中被襲擊，趙家賢為制止一名灰衣男子持刀傷人，被灰衣男子咬住左耳撕扯，遭咬掉一部分左耳，當場血流如注，被送醫救治。趙家賢的接駁手術縫了35針。

明報報導，今日上午，趙家賢重回街頭拉票。他表示「被咬一刻，行兇者大力扯脫（耳廓）的聲音，我永世都會記得」。

報導指出，在他住院期間，止痛藥、抗生素成了必需品，直至昨日（21日）終於出院；如今耳朵仍會陣痛，也因雜音多了而頭暈。

被問走在街上會否恐懼？趙家賢說，「我是為保護市民而受傷，無法恐懼太多，但若我代入（遇襲）那兩夫婦，行街也有人因政見不同而被刀捅，他們才更無辜。」

他說，遇襲一刻，耳朵痛如刀割，甚至幾近休克，等候救護車期間，急救員不斷拍打其面部以確保他清醒，鮮血不斷流到衣服上，那件衣服早已絕版，他卻鍾愛得很，洗衣數次才終於洗淨鮮血。

趙家賢的左肩也因而腫痛，但耳廓部分仍然壞死，造成永久性創傷，至今他不時仍覺傷口陣痛、麻痺，亦因失去耳廓包圍，常聽到後方傳來的聲音，也會因左右耳聽到聲音不平衡而感頭暈。