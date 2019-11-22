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環保有成 青海湖達19年最大面積

2019-11-22 02:32聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

青海省生態環境廳獲悉，自啟動實施青海湖流域生態環境保護與綜合治理工程以來，青海湖流域生態持續向好，水體面積達19年來最大值。

中新社報導，青海湖是中國最大的內陸高原鹹水湖，是維繫青藏高原東北部生態安全的重要水體，也是控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障。青海湖的生態環境特徵及其演變在很大程度上反映著青藏高原整體生態環境的變化趨勢，對柴達木盆地、三江源、祁連山等地區均有較大影響。

青海省生態環境廳表示，自啟動實施青海湖流域生態環境保護與綜合治理工程以來，青海湖流域植被、濕地恢復明顯，流域周邊生態環境不斷向好的方向發展。濕地面積累計增加1.35萬公頃；高密度植被覆蓋率累計增大21.33公頃；青海湖整體生態功能持續增強，保護區沙地、裸地、鹽碱化土地面積累計減少3960公頃。

持續向好的生態環境也帶來了生物種類的多元化。目前，青海湖區域鳥類由1996年的164種增加到225種，約佔全國鳥類種數的17%，每年有近30萬隻鳥在這裡棲息繁殖；獸類動物有41種，兩棲爬行類5種，魚類8種，屬國家一級保護動物有8種，屬國家二級保護動物有29種；湖區現有種子植物445種，並有相當數量的藥用等經濟植物；瀕危物種普氏原羚數量由2004年的257隻增加到2018年的2793隻。

為保護青海湖裸鯉資源，從1982年以來青海省政府先後進行五次限產封湖育魚，青海湖裸鯉資源量由2002年的2592噸增長到2018年的8.8萬噸；青海湖水體面積達4549.38平方公里，與2018年同期相比擴大20.08平方公里，達到19年來最大值，生態持續向好的青海湖生態平衡系統已初步形成。 青海省生態環境廳表示，目前，青海省正積極編製青海湖等國家公園總體規劃，爭取納入以國家公園為主體的自然保護地體系建設。

濕地國家公園青藏高原

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