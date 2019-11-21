大陸2020年假期安排公布 假期旅遊搜索激增250%

2019-11-21 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



大陸國務院批准2020年放假安排今（21）日公布，其中春節1月24日至30日放假調休，共7天；勞動節5月1日至5日放假調休，共5天；國慶日、中秋節10月1日至8日放假調休，共8天。

澎湃新聞報導，受到明年將有三個中長假的影響，許多線上旅行社的預訂諮詢量快速達到高峰。攜程表示，當日最新假期安排消息一經發出，一小時內攜程APP旅遊入口「 春節」、「元旦」關鍵字的搜索諮詢量激增250%，還有很多消費者線上諮詢明年「五一」、「國慶」的出境長線遊產品。

攜程旅遊專家分析，2020年「五一」連休5天、「十一國慶」連休8天將給旅遊消費市場帶來重大利多，尤其是國內和出境遊的長線市場，與此同時，也將給旅行社、酒店、航空、景區等行業帶來利好。

報導援引馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒指出，在過去幾年裡，「黃金周」和「小長假」對促進大陸遊客旅遊消費產生積極的影響。隨著消費需求的不斷升級，不同的消費群體也有著多種不同的消費意願。「長短結合」的階梯式假期安排，能夠更精準啟動旅遊消費潛力，讓遊客擁有更多出行選擇。

「不同的假期長短，能夠適應短途的自駕和高鐵遊、中長途的休閒旅遊和長線的度假遊等不同的出行需求。」馮饒說，這樣的假期安排也讓遊客能夠更靈活地拼假出行，在一定程度上緩解「十一黃金周」集中出行的壓力。

據攜程統計，在放假消息公佈的半天內，通過攜程APP和網站搜索預訂國內游、出境遊產品的人數出現爆發式增長。元旦、春節的度假旅遊產品銷售火爆，目前已經有數萬人網上報名，涉及國內外200多個出發城市，到達全球70多個目的地國家和地區。

飛豬相關負責人表示，目前距離「五一」假期還比較遠，但這一從天而降的「中長假，無疑會更加刺激廣大消費者的出遊熱情。與此同時，除了會提升整體出遊人次，由於大多數民眾出境遊主要集中在4小時飛行圈內，全年「春節+五一+十一」三個長假的分佈，整體上更為科學合理，對分散出遊人群的短時爆發也有利，會提升廣大消費者的出遊體驗。