內蒙鼠疫疫區防控 進出者需量體溫

2019-11-21 16:54 世界日報 中國新聞組／北京21日電



內蒙近日出現3宗鼠疫病例，其中第三例所在的錫林郭勒盟鑲黃旗已採取防控措施，進出疫區者須測體溫，並當場登記身分訊息及目的地，而前往疫情起源地的道路更全部封鎖。其實這波疫情起源地的錫林郭勒盟蘇尼特左旗小鎮，早在夏季即鼠患成災。

新京報報導，位在內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的巴彥淖爾鎮，鎮上的一家小店舖裡，原本一年都賣不到200個黏鼠板。但今年8到11月，卻賣出了400多個，「今年老鼠格外多」成為全鎮民眾的共識，一塊黏鼠板，每晚最多可以捕獲8至9隻小老鼠。

報導指出，今年5月2日，中共蘇尼特左旗委宣傳部曾表示，巴彥淖爾鎮發生鼠害，但沒有人把此事與鼠疫聯結起來。直到11月12日北京市宣布收治2名內蒙古鼠疫病患，當地民眾才知道自己的鎮上成為疫情起源地，鎮裡的街上「一下子沒了人」。

根據報導，從鎮上前往郊外牧民區─鼠疫患者王思夫婦家路旁的沙地上，可見到大大小小的老鼠洞，最密集的地方幾乎每隔一公尺就能看到一個新的老鼠洞。走在沙地上，更不時能看到野兔和老鼠在眼前跑著。

報導直指，巴彥淖爾鎮牧民們今年的共識是「老鼠多了，比牛羊還多」。至於鎮上，民眾早在夏天就發現，經常有老鼠跑進家裡的院子，每天晚上，一塊黏鼠板最多可以捕獲8到9隻小老鼠。

界面新聞報導，內蒙古至今已出現3宗鼠疫病例，如今進出鑲黃旗巴士乘客都要檢測體溫，一旦發燒就會被隔離。前往巴音塔拉鎮路上停有多輛警車和一輛醫療救助車，所有旅客均需落車登記身分信息和目的地，並量體溫。