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紀曉波爆賭場虧損負債56億 女友吳佩慈豪宅也拿來抵押

2019-11-21 17:00世界日報 中國新聞組／北京21日電

富商紀曉波被爆因賭場經營不善，欠債近56億（人民幣，下同），連送給吳佩慈的3億豪宅也被抵押。目前懷孕第四胎的吳佩慈，豪門夢瀕臨破碎，是否會和紀曉波大難臨頭各自飛，待時間觀察。

綜合媒體報導，以房地產及博弈產業白手起家的紀曉波，五年前憑藉著敏銳的商業嗅覺，拿下塞班島唯一一張限期40年的博弈執照，建立了博華皇宮賭場，將博彩跟觀光結合，據傳當年就收70億的營業收入，奠定了他澳門博彩業巨頭的地位。

報導指出，紀曉波所建的博華皇宮賭場，太過依賴單一客源，去年損失達30億，今年債務已累積到56億。

據報導，紀曉波已將送給吳佩慈的豪宅也抵押，但吳日前還在微博曬出多張博華賽班皇宮度假村的室內照，似乎也是為未婚夫的負面新聞消毒。

紀曉波財務問題接連不斷。2016年他曾送兩戶在香港半山區豪宅給吳佩慈，其中一戶是一次以現金付清，他的媽媽──博華太平洋國際控股無限公司的大股東崔麗傑，也曾在此豪宅內開趴宴請名媛和政商名流，2018年傳出豪宅抵押給財務公司，吳佩慈也證實，因為投資的關係，才將豪宅抵押。

另據TVBS報導，就在博華賽班皇宮度假村即將完成之際，無預警解雇157名台灣勞工，這些勞工不僅被迫離職，還沒資遣費，連回台機票都得自己買。

報導稱，紀曉波五年前取得博弈執照後，開出「包吃包住、年薪180萬（台幣）」的待遇吸引超過200名台灣技師幫忙建造酒店，本月初傳出酒店換成中國籍負責人，為了雇用薪資較低廉的蒙古、泰國籍技師，竟將百餘名台灣技師解雇。

對此，吳佩慈在微博PO出感謝上百名台灣同胞工人的付出，話鋒一轉，又指博華自己施工部分工程已經竣工，沒竣工的皆有承包商繼續施工，等同認了辭退台灣技師。

富商紀曉波傳因博華皇宮賭場經營不善，欠債56億，連女友吳佩慈的豪宅也被抵押。圖／...
富商紀曉波傳因博華皇宮賭場經營不善，欠債56億，連女友吳佩慈的豪宅也被抵押。圖／取自網路照片
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富商紀曉波（圖左）傳因博華皇宮賭場經營不善，欠債56億，連女友吳佩慈（圖右）的豪...
富商紀曉波（圖左）傳因博華皇宮賭場經營不善，欠債56億，連女友吳佩慈（圖右）的豪宅也被抵押。圖／取自網路照片
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