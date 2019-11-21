王思聰上海才剛摘「老賴」 北京法院又發限消費令

2019-11-21 17:03 世界日報 中國新聞組／北京21日電



媒體報導，王思聰剛被發現不在限制消費人名單，但新的禁令又來了。圖／取自人民網 分享 facebook 萬達集團董事長王健林獨子王思聰，前陣子因陷入合約糾紛被上海法院列為「老賴」，限制高額消費及乘搭飛機高鐵。觀察者網20日查詢最高人民法院轄下「中國執行信息公開網」，發現王思聰已經不在限制消費人員名單之列。但中新網報導，王思聰19日又被北京市第二中級人民法院發布限制消費令。

北京市第二中級人民法院表示，立案執行申請人嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業（有限合夥）申請執行王思聰國內非涉外仲裁裁決一案，因王思聰未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，因此北京市第二中級人民法院對其採取限制消費措施。

此前，王思聰被上海市嘉定區人民法院下達限制消費令，後取消。當時就有網友評論王思聰被取消限制消費令說「來得快，去得也快！又可以瀟灑了」。

觀察者網報導，上海嘉定區人民法院12日發布限制消費令，於2019年8月12日立案執行申請人曹悅申請執行上海熊貓互娛文化有限公司其他合同糾紛一案，因熊貓互娛未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務，被採取限制消費措施，限制其法定代表人王思聰不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。

但有媒體發現，最高人民法院轄下「中國執行信息公開網」更新後，王思聰的名字已經從限制消費人員名單上消失。根據《最高人民法院關於限制被執行人高消費的若干規定》第九條，在限制消費期間，被執行人提供確實有效的擔保或者經申請執行人同意的，人民法院可以解除限制消費令；被執行人履行完畢生效法律文書確定的義務的，人民法院應當在本規定第六條通知或者公告的範圍內及時以通知或者公告解除限制消費令。