吉林金融教父涉案數十億 早飯卻捨不得喝牛奶、少吃蛋

2019-11-21 16:56 世界日報 中國新聞組／北京21日電



《中國紀檢監察報》20日刊文剖析吉林省信託有限責任公司前黨委書記、董事長高福波嚴重違紀違法案。文中介紹，高福波涉案金額高達數十億（人民幣，下同），在吉林省農信系統私下被稱「金融教父」，雖然年薪過百萬，但他早飯捨不得喝牛奶、很少吃雞蛋，喝點粥吃點鹹菜完事兒。

新京報報導，高福波師範1988年畢業後，在渾江市第二十一中學擔任教師。七年後，通過統一招錄計算機人員考試，進入白山市人民銀行工作，據辦案人員介紹，高福波到金融系統後，悉心鑽研業務，很快得到組織認可。

2006年5月，某市私企老闆薛某拉近關係，送給高福波位於長春市的商品房一套。2008年5月，高福波向薛某索要財物，用於購買某農村商業銀行股權並登記在其女兒名下。2011年初，薛某送給高福波10萬以及一套公寓。

2007年，時年46歲的高福波出任吉林省信託有限責任公司黨委書記、董事長，成正廳級領導幹部。此時的高福波年薪已達140萬，但他在生活中對家人幾近吝嗇。高福波曾說，「我們家早飯從來不喝牛奶，很少吃雞蛋，就喝點粥吃點鹹菜完事兒。」還認錢只要花，就會越來越少。