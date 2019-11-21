工行分行長落馬 中紀委通報竟用「人生觀嚴重扭曲」

2019-11-21 17:06 世界日報 中國新聞組／北京21日電



中國工商銀行上海分行前黨委書記、行長顧國明，因嚴重違紀違法被雙開。圖取自／微信公眾號政知道 分享 facebook

中央紀委國家監委20日消息顯示，日前因嚴重違紀違法接受審查調查的中國工商銀行上海市分行前黨委書記、行長顧國明已經被雙開。微信公眾號「政知道」從通報中發現，針對顧國明所涉違紀違法問題，中紀委用人生觀嚴重扭曲、道德敗壞、生活腐化等異常嚴厲措辭，相當罕見。

中紀委通報指出，顧國明身為中管金融企業黨員領導幹部，理想信念崩塌、黨性修養缺失、毫無敬畏之心、人生觀嚴重扭曲、價值觀極度物化，把國家托付管理的金融資源當做交易籌碼，與不法商人沆瀣一氣，相互利用，甘於被「圍獵」，涉嫌受賄犯罪。

「政知道」檢索中紀委網站發現，直指落馬官員幹部「人生觀嚴重扭曲」這樣的措辭，在金融系統中僅顧國明一例。將視角放大至其他系統，也只有浙江省農發集團前黨委委員翁雲翔曾被如此定性。此外，「價值觀極度物化」也只被用在顧國明一人身上。

上海紀委通報指，顧國明嚴重違反政治紀律，多次違規接受貴重物品，利用職權為親友謀取私利；在幹部選拔任用過程中，為關係人「量身定做」選拔任用方案；嚴重違反生活紀律，道德敗壞，生活腐化。

今年6月，中紀委網站發布消息稱，「工商銀行上海分行黨委書記、行長顧國明個人涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查」。「政知道」盤點梳理過很多落馬官員，其通報中大多直接闡明「涉嫌違紀違法」，在此之前加上「個人」這一表述的十分罕見。