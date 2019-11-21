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漳州的文化名片 林語堂故居

2019-11-21 13:46聯合晚報 大陸特派員王玉燕／福建漳州報導

林語堂故居，原是教堂。 特派員王玉燕／攝影
林語堂故居，原是教堂。 特派員王玉燕／攝影
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「兩腳踏東西文化，一心評宇宙文章」，是已故「幽默大師」林語堂一生的抱負。他是中國現代著名作家、學者、翻譯家、語言學家、發明家，這麼多的頭銜，「幽默」最能代表大師的人生哲學。大師出生於福建漳州平和縣坂仔鎮寶南村；村中的林語堂故居，現在是漳州靚麗的文化名片。

林語堂故居是其父林至誠24歲傳教所建的基督教堂舊址，1974年被拆除，現有的故居是依照當年原址修建而成。林語堂在這裡出生，並度過美好的童年，直到10歲去廈門求學。

走進故居，一院子的郁郁青青，院中一株高大的鳳凰木尤其吸睛。大樹後面「同」字形的屋舍，1895年10月10日，林語堂就誕生在這座教堂的牧師樓上。

語堂故里，林語堂紀念館所在地。 特派員王玉燕／攝影
語堂故里，林語堂紀念館所在地。 特派員王玉燕／攝影
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林語堂童年在此度過，綿延起伏的十尖山和石起山，門前的花山溪和古樸的小閣樓，都承載著林語堂珍貴的回憶。坂仔鎮素有「北斗鎮銅壺」、「七星伴月」等口口相傳的俗語，鎮區附近的環溪樓、賓陽樓等七座土樓，呈北斗七星之狀排列，點綴在萬畝柚林之中。令人驚奇的是，這七座土樓和林語堂故居串點成線，形成「北斗七星拱北極」景象，可謂奇觀。

寶南村有林語堂故居，而大師祖居地也在漳州。漳州薌城區天寶鎮五里沙（現珠里村），其父母長眠的虎形山香蕉林中，坐落著林語堂紀念館，是大陸第一家林語堂紀念館。

林語堂紀念館占地面積7畝，前眺林語堂故居，蕉林環抱，清靜幽雅。紀念館主體為半圓形二層建築，體現林語堂中西合璧的思想。館前安放一尊2公尺高的大師坐式青石塑像，手持菸斗，面露微笑，神態安詳，栩栩如生。

紀念館前大師坐式青石塑像，神態安詳，栩栩如生。 特派員王玉燕／攝影
紀念館前大師坐式青石塑像，神態安詳，栩栩如生。 特派員王玉燕／攝影
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館內以現代陳列，照片、實物、場景與模型，多媒體造型藝術相結合，展示大師生平及創作成就。展廳共展出照片137張，實物48件，複製品42件，書刊346本（冊），聲像資料25盒（片）。

紀念館所在的「天寶香蕉小鎮」，香蕉種植占地面積約2000畝，是名副其實的原生態「香蕉海」。在大片蕉林中，也有一棟林語堂故居，是按照大師台北陽明山故居1:1的比例複製。當初建設團隊兩次到台北考察，林語堂天寶故居大到建築結構，小到擺件紋理，均按照台北故居原樣1:1仿作。現在，林語堂紀念館已擴大為林語堂文化園區，紀念館做中心，以「世界語堂、語堂世界」為設計主題，有木棧道、登山道、翠竹園步行道，串連16處景觀。

夕陽西下，點點金光洒落大師雕像；徐徐輕風，蕉葉微擺；漫步棧道，大師的名言金句「智者閱讀群書，亦閱歷人生。」「我要有能做我自己的自由，和做我自己的膽量。」「人生在世，還不是有時笑笑人家，有時給人笑笑。」令人芫爾，心領神會。

大師1976年3月26日病逝於香港，歸葬於台北陽明山故居花園；曾兩度獲得諾貝爾文學獎提名，旅居巴黎時英文寫成「京華煙雲」，膾炙人口。縱觀大師一生，他對自己的評價是「西洋人的頭腦，中國人的心靈。」而大師所言「最合於享受人生的理想人物，就是一個熱誠的、悠閒的、無恐懼的人。」發人深省。

紀念館香蕉

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