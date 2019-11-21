休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

2019-11-21 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



上水今（21）日上午發生疑似襲警案，一名休班警員喝止破壞選舉海報時，被一名男子持刀割傷臉部，該男子涉嫌刑事毀壞及襲警被捕。

綜合港媒報導，事發於早上6時15分，警員巡經東慶路少年警訊會所對面時，發現一名男子持刀破壞選舉海報，該員警上前喝止並拘捕時遭遇反抗，被男子持刀襲擊，右邊臉上遭「交叉」割出兩道相交的血痕。