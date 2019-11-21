休班港警遇襲 臉部遭刀械割傷

相關新聞
嚇人！建商宣傳的千畝「濕地」公園竟是「屍地」2019-11-21 10:47
一艘台籍貨船閩江口水域沉沒 2台灣船員失蹤2019-11-21 10:41
按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第52019-11-21 11:00
黔張常鐵路 試運行2019-11-21 00:34
青海→新疆格庫鐵路 阿爾金山特長隧道貫通2019-11-21 00:33
長江源頭 新發現8處岩畫遺存2019-11-21 00:32
百年電影海報展 廈門啟幕2019-11-21 00:32
桂林山水甲天下 吸客2019-11-21 00:30
上海公共數據 再開放2019-11-21 00:20
吉林首場霧淞 好美！2019-11-21 00:19
長三角鐵路48車站 實施電子客票2019-11-21 00:19
加德滿都直飛貴陽、長沙 喜航開通2019-11-21 00:19
廁所創新博覽會 上海舉行2019-11-21 00:18
杭州健身女教練失戀半夜痛哭 竟讓9人被抓、2人重傷2019-11-20 17:11
酒駕靠關係擺平 他上網炫耀秒被捕2019-11-20 17:10
把你當大哥 你把我往死裡弄…黑老大當庭控檢察官當保護傘2019-11-20 17:09
陸南開大學校長疑造假論文增至60篇2019-11-20 17:07
雪地代寫愛的告白 黑龍江走紅2019-11-20 17:07
雪豹首度現身四川四姑娘山2019-11-20 16:11
中國「千人計畫」滲透美？140科學家遭調查2019-11-20 15:45
「風辟谷能治病」公司獲政府補貼？西安要查2019-11-20 15:45
「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰2019-11-20 14:36
山東梁寶寺煤礦災變 11人被埋2019-11-20 14:33
中國最高法院院長：74%離婚由女方提出 7年之癢變3年2019-11-20 13:11
陸優貸尼泊爾 建水電站2019-11-20 04:18
14國專家齊聚海南 為「陸海空」產業獻策2019-11-20 04:18
昌江核電二期 引進陸最新技術2019-11-20 04:17
廣角鏡／濟西濕地天鵝湖2019-11-20 04:17
「南水北調」5年 沿線城市優質變化2019-11-20 04:14
義大利美食周 重慶搶第一2019-11-20 04:13
東北冰雪旅遊季 拉開大幕2019-11-20 04:13
福建漳州／東山關帝廟 氣派巍然2019-11-20 00:16
福建漳州／柚達拉宮 遊客打卡聖地2019-11-20 00:15
福建漳州／將軍山公園 思先人偉業2019-11-20 00:14
福建漳州／田頭水鄉 現閩南古風2019-11-20 00:13
廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」2019-11-19 20:12
中國第一塊人造培養肉 南京誕生2019-11-19 16:32
涉論文造假 南開大學校長：放錯圖了2019-11-19 16:29
「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人2019-11-19 11:00
熱門文章
香港地區大學師生大逃亡 451人申請訪問台大2019-11-20 17:06
國會火速通過！香港法案送白宮 待川普簽署2019-11-21 06:30
美國眾議院幾乎一致通過香港法案 誰投下孤獨的反對票？2019-11-21 07:50
不利統一原因何在？國台辦前副主任：台灣年輕一代2019-11-20 22:22
德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？2019-11-20 12:43
大陸宣布 終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅2019-11-20 18:35
港警：和平解決理大事件 不進校園無最後期限2019-11-20 19:36
最早實施一國兩制 達賴喇嘛談西藏慘痛經歷2019-11-20 22:11
千餘名陸籍師生十問港中大校方 何以淪為「暴大」？2019-11-21 09:30
理大留守者人人想要牙刷 雜物堆中找過期蛋糕充飢2019-11-20 21:37
台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實2019-11-20 11:35
東旭光電爆人民幣20億元債券違約 旗下紛紛停牌2019-11-20 21:35
日本驚見聲援香港祈願板遭破壞 還寫下仇恨字眼2019-11-20 20:49
嫖娼或示威人士？鄭文傑稱被陸拘禁期間受酷刑2019-11-20 18:29
鄭文傑遭刑求逼供 陸網友要公安公布罪證反擊2019-11-20 22:20
耿爽以「熟悉的回答」回應美國涉港法案2019-11-20 20:46
摩根大通：中國會是下一個出現零利率的國家2019-11-20 17:53
抗議美參院通過香港人權法 中共副外長急召美駐中官員2019-11-20 14:49
陸學者：預估川普會簽署香港法案 對中美關係非常不利2019-11-20 14:35
她雙11「爆買1617件貨」！全送完要7小時 快遞哀號：壓力好大2019-11-20 17:04
「涮肉強不強 問問總理李克強」滬涮肉店播歌被罰2019-11-20 14:36
理大情況差到難以想像 有人腹瀉發燒2019-11-21 09:51
美參院通過2香港法案 陸7機構接力抗議2019-11-21 00:18
港警圍堵逼降 理大校長：仍有100人留守校園2019-11-20 18:32
影／把蟑螂送上3萬公尺太空 最後結果讓他「意外」2019-11-21 09:35
理大急救員撤離 醫透露「衛生比中大差」怕引瘟疫2019-11-21 09:48
香港抗爭不斷 宗教自由恐不保2019-11-20 19:53
大陸肉價貴 海底撈漲了2019-11-20 16:19
香港理大未成年人被指自首暴動罪 中學校長詫異2019-11-20 17:11
助反送中無辜傷亡者 8小時募得200萬人民幣2019-11-21 01:00
曾鈺成進理大救出朱媛 否認是前國務院總理朱鎔基孫女2019-11-20 18:02
美參議院通過涉港法案 大陸三家官媒齊發文批評2019-11-20 21:05
美通過香港法案 蔡英文：港要恢復 港府須重視港人訴求2019-11-20 15:59
美參院通過法案 禁售特定軍火給港警2019-11-20 14:23
香港理大事件未落幕 校內仍有百人拒自首2019-11-20 18:19
美學者：中共鐵腕治新疆 重蹈毛澤東時代覆轍2019-11-21 05:00
胡錫進倡議就23條立法 防美以極端手段介入香港2019-11-20 19:00
杭州健身女教練失戀半夜痛哭 竟讓9人被抓、2人重傷2019-11-20 17:11
107歲媽捎糖吃 84歲女兒瞬間笑開花2019-11-20 13:08
上百示威者留守理大 港警稱不會強攻2019-11-21 00:44
留言