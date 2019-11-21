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長江源頭 新發現8處岩畫遺存

2019-11-21 00:32聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

青海省玉樹藏族自治州玉樹歷史文化研究院表示，該研究院近期在長江源區的通天河流域新發現8處岩畫遺存，至此，通天河流域已發現59處岩畫遺存，包括3400個單體圖像。

新華社報導，玉樹歷史文化研究院院長甲央尼瑪介紹，他的團隊於11月13日至16日在玉樹州稱多縣進行了為期4天的考察，新發現8處岩畫遺存，其中最早的岩畫個體距今約有2600年。

「此次考察，令我印象深刻的還有岩畫上獨特圖案和符號—雍仲（‘卍’字符）、車、塔、武士等。」甲央尼瑪說。

通天河是長江源頭幹流河段，位於玉樹州境內，流經玉樹州曲麻萊縣、治多縣、玉樹市和稱多縣。在藏語中，通天河被稱為「治曲」，意為「母牦牛河」，通天河流域的岩畫中約有70%是牦牛的圖像。

通天河流域的岩畫圖像十分豐富，除牦牛外，還有鹿、狼、虎、豹、羊、犬、馬、駱駝等動物，以及人物、車輛（兩輪）和各種符號等。

多年從事玉樹岩畫研究的甲央尼瑪將玉樹岩畫劃分為早、中、晚三期風格，沿著通天河的上、中、下游分布，表現方式分別是通體鑿刻法、線刻蝸紋和樸素描繪方法，總體時間跨度為距今3500年到2000年之間。

「以往，當人們談到藏族繪畫時就會想到唐卡，但藏區岩畫的發現，把藏族繪畫史的起始年代又極大地向前推進，這對研究早期青藏高原人類歷史、藝術、文化和宗教具有很高價值。」甲央尼瑪說。

自2019年11月1日起，「玉樹藏族自治州石刻文化保護管理條例」正式施行。該條例將玉樹石刻文化中的古岩畫、摩崖石刻、嘛呢石刻和石板畫等納入保護管理範圍，旨在傳承弘揚傳統石刻文化。

考察唐卡青藏高原

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