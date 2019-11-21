青海→新疆格庫鐵路 阿爾金山特長隧道貫通

2019-11-21 00:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



格庫鐵路（青海格爾木—新疆庫爾勒）完成了歷時3年零6個月的最長穿越—阿爾金山特長隧道19日正式貫通。

中新社報導，格庫鐵路為客貨共線的區域路網幹線，是新疆「東聯西出」三大鐵路通道中南通道的重要組成部分。該線路全長逾1200公里，其中，新疆段線路長708公里。

格庫鐵路新疆段共設計隧道16座，有15座地處阿爾金山，其中阿爾金山隧道（13.195公里）為全線第一長隧，是格庫鐵路重點控制性工程。

中國中鐵隧道局集團有限公司格庫鐵路新疆S6標項目經理部經理郭泉說，阿爾金山冬季氣溫低至零下30℃，施工地海拔在3000米以上，缺氧導致人工效率、機械效率都會降低。施工方克服惡劣條件完成工作，為格庫鐵路的全線通車奠定了堅實基礎。

中國中鐵隧道局集團有限公司格庫鐵路新疆S6標項目經理部總工程師王廣科介紹稱，阿爾金山隧道是格庫鐵路唯一的一級風險隧道，該地地質複雜，要穿越11個斷裂帶，其中有9個富水區。

格庫鐵路還穿越阿爾金山國家級野生動物自然保護區和羅布泊野駱駝自然保護區。施工方案採取了「改路為橋」和「線路繞行」等措施，最大限度保護生態環境。在阿爾金山隧道掘進中，施工方還在出水口增設了汙水淨化處理站。

格庫鐵路建成後，新疆庫爾勒至青海格爾木乘坐火車僅需12個小時左右。

新疆將形成以蘭新線和蘭新高鐵為主通道、內蒙古自治區額濟納至新疆哈密鐵路為北通道、青海省格爾木至新疆庫爾勒鐵路為南通道的「一主兩輔」格局，進一步增強新疆鐵路東聯能力。