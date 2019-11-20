中國鼠疫發源地內蒙古小鎮 夏季即已鼠患成災

2019-11-20 22:16 中央社 台北20日電



中國近日驚傳鼠疫，陸媒報導，這波疫情起源地的內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗小鎮，早在夏季即鼠患成災。當時，鎮上人家的一塊黏鼠板，每晚最多可以捕獲8至9隻小老鼠。

此外，新發現鼠疫感染病例的內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗，已採取防控措施。包括進出鑲黃旗的各種車輛駕駛及乘客，都須下車量測體溫，並當場登記身分訊息及目的地。而前往疫情起源地的道路更全部封鎖。

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新京報報導，位在內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗的巴彥淖爾鎮，是這波鼠疫的疫情起源地。鎮上的一家小店舖裡，原本一年都賣不到200個黏鼠板。但今年8到11月，卻賣出了400多個，「今年老鼠格外多」成為全鎮民眾的共識。

報導指出，今年5月2日，中共蘇尼特左旗委宣傳部曾表示，巴彥淖爾鎮發生鼠害，但沒有人把此事與鼠疫聯結起來。直到11月12日北京市宣布收治2名內蒙古鼠疫病患，當地民眾才知道自己的鎮上成為疫情起源地，鎮裡的街上「一下子沒了人」。

根據報導，從鎮上前往郊外牧民區─鼠疫患者王思夫婦家路旁的沙地上，可見到大大小小的老鼠洞，最密集的地方幾乎每隔一公尺就能看到一個新的老鼠洞。走在沙地上，更不時能看到野兔和老鼠在眼前跑著。

報導直指，巴彥淖爾鎮牧民們今年的共識是「老鼠多了，比牛羊還多」。至於鎮上，民眾早在夏天就發現，經常有老鼠跑進家裡的院子，每天晚上，一塊黏鼠板最多可以捕獲8到9隻小老鼠。