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陸南開大學校長疑造假論文增至60篇

2019-11-20 17:07聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤捲入論文造假醜聞。美國史丹佛大學博士伊麗莎白比克（Elisabeth Bik）日前在外國學術交流在線平台PubPeer網站發文稱，以曹雪濤為通訊作者或共同通訊作者的論文涉嫌不當圖像複製。大陸財新網昨天報導，事件中懷疑造假的論文增至六十篇，涉及近兩百多名研究人員。

據星島網，報導，在這些以曹雪濤為作者或通訊作者的論文裏，出現了兩次實驗結果圖像完全一致；一幅實驗圖中，局部點圖多次「複製、黏貼」，部分疑似有增添、刪減等PS操作的現象。論文發表時間，從二〇〇三年一直延續到二〇一八年，絕大部分在曹雪濤供職第二軍醫大學、浙江大學免疫學研究所期間發表。中國工程院已就該事件展開調查。

曹雪濤前天凌晨回應說，仍對這些論文得出的科學結論的有效性，「充滿信心」。但他承認，在監管和實驗室領導方面，沒有任何藉口出現失誤，「對於我的任何失察及由此帶來的不便，我深表歉意」。

曹雪濤1964年出生於山東省濟南市，目前任南開大學校長、黨委副書記。同時，他還是《中國腫瘤生物治療雜誌》主編，《細胞與分子免疫學》編委。

伊麗莎白·比克在推特和科學討論與評審網站Pubpeer上，貼出對於曹雪濤實驗室論文的質疑。隨後，她和一名網友一共標出約50篇有問題的論文，時間從2003年至2019年。絕大部分文章裡，曹雪濤都是通訊作者。

十八日，曹雪濤及實驗團隊除了堅持對論文「充滿信心」外，已陸續針對質疑做了部分回覆，其中有部分坦承「放錯圖了」、「複製錯了結果」，但堅稱並非是論文出現了問題。

南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤捲入論文造假醜聞，造假論文多達六十篇。（星島網...
南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤捲入論文造假醜聞，造假論文多達六十篇。（星島網）
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