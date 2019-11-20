杭州健身女教練失戀半夜痛哭 竟讓9人被抓、2人重傷

2019-11-20 17:11 世界日報 中國新聞組／杭州20日電



來源：YouTube

浙江杭州一位健身女教練因為失戀和朋友喝酒，半夜在消夜攤上失聲痛哭，吵到樓上住戶，沒想到最後竟演變成十多人當街打群架，導致九人被拘捕，兩人重傷住院。

錢江晚報報導，25歲的健身房教練小麗（化名），最近剛被分手，心情痛苦不堪。某日晚上健身房課程結束後，幾個朋友和小麗一起外出吃消夜，打算開導開導她。但是幾杯酒下肚，小麗撐不住情緒開始放聲大哭，這時候已經是凌晨兩點了，樓上的住戶被吵醒，於是投訴到物業。

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物業值班主管許某前去勸解，但卻和這群人吵了起來。周圍值班的物業保安紛紛聞聲而來，十幾個人瞬間打了起來，有的掄拳頭有的踹腳，有人拿著酒瓶，有人拿著盾牌，有人拿著滅火器……雙方激烈地扭打在一起。

直到凌晨3點，終於有人報警，民警趕到現場制止雙方。混戰中一人鼻骨骨折，一人頭破血流，另外多人不同程度受傷。最終，九人被依法行政拘留十天，另外被打受傷住院的兩人待傷勢好轉後再待處理。