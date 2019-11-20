酒駕靠關係擺平 他上網炫耀秒被捕

2019-11-20 17:10 世界日報 中國新聞組／北京20日電



浙江寧波一名網友在網上炫耀，自己酒駕撞車被扣查，還好朋友的丈夫「剛好認識人」，結果得以免去行政拘留及扣分。此事曝光後引起網友譁然，也引來警方關注。最後這名網友被警方逮捕，按照既定程序罰款及行政拘留15日，涉案的一名警察及兩名輔警遭停職待查。

綜合媒體報導，一名帳號ID為「與孤獨終歸於好」的網友發文稱，「有驚無險，從此不在（再）喝酒」，並附有多張聊天截圖，可見到有「只要不拘留15天，不扣12分就行，以後喝酒不要開車了」、「還好是海曙，我老公剛好認識人」、「不用客氣，都是朋友，下次喝酒不用（要）開車了」等內容。還配了三張分別是辦案區門口、車內手持一疊百元人民幣和駕駛證的照片。

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寧波市公安局交通警察局海曙大隊其後在官方微博上回應，表示對於有交警在事故處理過程中存在涉酒且未被處理的情況，大隊對此高度重視，已第一時間展開全面調查，交警局紀委亦同步介入調查。

寧波警方指出，23歲男子潘某（涉事網友）10日酒後駕駛，與兩輛私家車發生碰撞後肇事逃逸。海曙大隊接報後趕赴現場處置，翌日鎖定潘某並通知其到案接受調查。12日下午，經三方自行協商後賠償問題達成協議，但當值的警察舒某未有對案件作進一步處理。

調查指出，潘某通過朋友42歲楊姓男子聯繫在海曙交警大隊當輔警的朋友沈姓男子，沈男又通過輔警余姓男子幫助潘男逃避處罰。其間，楊某向潘男要了2萬元人民幣（約2846美元）。楊某將其中1萬元人民幣存到自己的帳戶裡，剩下的錢打算拿去答謝沈某。

及至潘某將相關情況在網上公開。事情鬧大後，楊某翌日將2萬元退還給潘某。警方對於楊某可能存在的違法犯罪行為，已在展開調查。