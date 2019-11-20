把你當大哥 你把我往死裡弄…黑老大當庭控檢察官當保護傘

2019-11-20 17:09 世界日報 中國新聞組／北京20日電



來源：youtube

重慶市大足區法院18日審理一起涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案，法庭調查環節出現戲劇性一幕。「黑老大」尹光德當庭指認主訴檢察官唐浩是他的保護傘，「我把你當大哥，你還把我往死裡弄」，稱曾行賄唐，申請唐迴避。重慶市打黑辦表示，正就有關指控展開調查，原本要進行的第二次開庭取消。

看看新聞報導，尹光德涉黑案涉及26人，大足區人民檢察院指派唐浩、康若平等六名檢察官出庭公訴。起訴書長達50頁。檢方指控今年44歲的尹光德2012年以來糾集廖清偉、肖如強、李光亮、龍優華、李彩均等人，在重慶市大足區通過開設賭場、成立暴力討債「辰冠」商務諮詢有限公司、利用組織影響力進行經濟活動等方式，聚斂財富人民幣860餘萬元（約122萬美元）。尹光德涉嫌組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、敲詐勒索、非法拘禁、強迫交易、詐騙、尋釁滋事、故意傷害、偷越國境等九宗罪。

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在法庭調查環節中，尹光德指稱，他和主控官唐浩關係熟稔，唐是他的保護傘。尹說，他稱唐為「浩哥」，常一起唱歌娛樂，曾共同和一名謝姓歌手拍照留念。「他幫忙協調關係、磋事情，我送過他現金1萬多元（約1422美元）」，尹表示他的公司股東可以作證。

尹光德說，「我跟其他人吃飯、喝酒協調糾紛，被指控是黑社會，和浩哥也一起吃飯、喝酒，你也幫我協調關係，那你就是我的保護傘。你安排人來做業務，其他股東沒同意，你認為我事情沒辦好，因此對我有意見。我之前還覺得你作為承辦人會幫我，結果你上來動不動就說我指示、安排其他人去犯罪。」

唐浩當庭承認，和尹光德是熟人，並向尹表示可以向紀委監委舉報他。鑑於兩人這種關係，尹光德申請唐浩對該案迴避。

審判長決定休庭20分鐘。重新開庭後，審判長表示：本案繼續開庭，如尹光德及其辯護人提出明確的迴避理由和事實，法院將其提交大足區人民檢察院，由檢察長決定唐浩是否迴避。接下來的庭審中，受到迴避申請的唐浩繼續擔任第一公訴人，並對尹光德進行訊問。

尹光德在法庭上還提出，今年4月12日、13日的訊問同步錄音都沒有聲音，他指控大足警方涉嫌對他非法取證，「如果我不承認自己黑社會大哥，他們就要將我的家人關起來」。