雪豹首度現身四川四姑娘山
2019-11-20 16:11世界日報 中國新聞組／北京20日電
來源：YouTube
四川四姑娘山保護區發布一級重點保護野生動物雪豹的照片與視頻，畫面清晰可看一隻雪豹側身對著鏡頭，背景則是四姑娘山主峰么妹峰。
華西都市報報導，相機位於海拔4900多米的巖崖邊，與海拔6250米的四姑娘山主峰么妹峰相隔一道山谷。同一機位的相機分別於2019年8月和9月四次拍攝到雪豹活動視頻。此前，四姑娘山管理局工作人員曾在紅外相機附近發現獸徑和雪豹糞便，但這次是四姑娘山第一次記錄到野生雪豹的清晰影像。
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這隻「大貓」還多次巡視牠的領地，在鏡頭前嗅聞和留下氣味標記，時長超過1分鐘。
雪豹處於高原生態食物鏈的頂端，素有高海拔生態系統健康與否的氣壓計之稱。1989年，國家林業局將雪豹列為國家一級保護動物。
長期從事雪豹研究的北京大學生命科學院研究員李晟表示，本次雪豹「出鏡」地點位於四姑娘山保護區與臥龍國家級自然保護區交界處的山梁，屬於邛崍山脈。「以臥龍保護區為中心的邛崍山地區是目前研究發現四川境內雪豹密度最大的一個區域，這次拍攝到的雪豹應該與之前臥龍拍攝到的屬同一個種群。」李晟說。
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