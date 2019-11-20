中國「千人計畫」滲透美？140科學家遭調查

2019-11-20 15:45 世界日報 中國新聞組／北京20日電



中國「千人計畫」被指滲透美國幾大聯邦研究機構；美國之音報導，美國參議院19日一場聽證會中，美國國立衛生院的代表透露，目前，國立衛生院（NIH）有140多名學者因學術誠信或受外國影響被調查。

美國參議院常設調查小組委員會（Senate Permanent Subcommittee on Investigations）19日就「確保美國研究機構不受中國人才引進計畫的入侵」舉行聽證，美國幾家大型聯邦研究機構的代表承認，機構裡都發現有參與中國「千人計畫」的學者。

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美國國立衛生研究院（NIH） 是美國最大的醫學科研機構，外部研究項目負責人邁克爾勞爾（Michael Lauer）說，國立衛生研究院對外國政府和機構對該研究院的學術影響早就有所警覺；他還說，目前國立衛生研究院正在調查140名可能涉及學術誠信和受外國影響的科學家。不過，勞爾沒有說明這些學者是否都來自中國。

據了解，「千人計畫」早前曾被美國檢方指為「是中國招募可取得外國技術與智慧財產知識、熟悉相關知識者的計畫，這是中國為扭轉數十年來人才外流情況而推動的其中一項國家計畫」。