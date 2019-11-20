親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

「風辟谷能治病」公司獲政府補貼？西安要查

2019-11-20 15:45世界日報 中國新聞組／北京20日電

宣稱
宣稱"喝風辟谷能治病"的公司獲政府補貼？官方調查 取材自微信
分享
陝西西安市一家宣稱「喝風辟穀能治病」的公司近日獲得政府補貼引發關注。曲江文化產業發展中心稱，獲補貼名單經過該中心及曲江新區財政局嚴格審核，針對該公司獲雙創券補貼一事，曲江新區管委會已介入調查。

新京報報導，西安市曲江新區文化產業發展中心日前公示了第二季度雙創券補貼名單，有69家企業通過審核，大多從事文化傳媒、影音等行業，其中包括了西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司。因該公司宣稱「喝風辟穀能治病」。

天眼查信息顯示，該公司成立於2017年，經營範圍包括健康管理業務。

該公司微信公眾號「喝風免費辟穀」每日更新的內容多與喝風辟穀有關，鼓勵和教導讀者「喝風辟穀」，從而達到養生治病的目的。該公司在全國各地開辦辟穀營，自稱在107個城市同時聯網開班，參與人數超過6000人。

西安市曲江文化產業發展中心一名工作人員19日指出，雙創券補貼企業名單經第三方機構，以及文化產業發展中心和曲江新區財政局嚴格審核，名單現在屬於公示期，公眾可以提出質疑，政府也會關切公眾的質疑，曲江新區管委會也已對此介入調查。

公眾號微信北京

相關新聞

雪豹首度現身四川四姑娘山

2019-11-20 16:11

中國「千人計畫」滲透美？140科學家遭調查

2019-11-20 15:45

山東梁寶寺煤礦災變 11人被埋

2019-11-20 14:33

中國最高法院院長：74%離婚由女方提出 7年之癢變3年

2019-11-20 13:11

陸優貸尼泊爾 建水電站

2019-11-20 04:18

14國專家齊聚海南 為「陸海空」產業獻策

2019-11-20 04:18

昌江核電二期 引進陸最新技術

2019-11-20 04:17

廣角鏡／濟西濕地天鵝湖

2019-11-20 04:17

「南水北調」5年 沿線城市優質變化

2019-11-20 04:14

義大利美食周 重慶搶第一

2019-11-20 04:13

東北冰雪旅遊季 拉開大幕

2019-11-20 04:13

福建漳州／東山關帝廟 氣派巍然

2019-11-20 00:16

福建漳州／柚達拉宮 遊客打卡聖地

2019-11-20 00:15

福建漳州／將軍山公園 思先人偉業

2019-11-20 00:14

福建漳州／田頭水鄉 現閩南古風

2019-11-20 00:13

廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12

中國第一塊人造培養肉 南京誕生

2019-11-19 16:32

涉論文造假 南開大學校長：放錯圖了

2019-11-19 16:29

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

北海南珠 冬季豐收在望

2019-11-19 01:51

綿竹清平 過羌歷年 喝咂酒唱山歌

2019-11-19 01:51

廣州南沙國際郵輪母港 開港

2019-11-19 01:51

旅交會昆明閉幕 75國參展

2019-11-19 01:50

葡萄酒莊 甘肅休閒旅遊新熱點

2019-11-19 01:50

上海國際藝術節 吸560萬人次

2019-11-19 01:50

張大高鐵 下月底開通

2019-11-19 01:50

中老鐵路會漢一號隧道 提前貫通

2019-11-19 01:50

江海明珠巡禮／體育觀光 啟東創旅遊新品牌

2019-11-19 00:41

江海明珠巡禮／黃金海灘 雙色海吸睛

2019-11-19 00:40

江海明珠巡禮／新湖鬱金香 絢麗斑斕

2019-11-19 00:40

福建漳州／乾隆武進士 鍾騰村榜眼府

2019-11-19 00:31

福建漳州／隱藏在大山中的世外桃源 官畬村

2019-11-19 00:31

福建漳州／漳州古城 歷史文化名城

2019-11-19 00:30

福建漳州／土樓王國 神話般的山區建築

2019-11-19 00:30

韓國遇泡菜危機 山東白菜出口翻倍增

2019-11-18 17:33

40年最慘…安徽「伏秋旱」 1452座水庫乾涸

2019-11-18 16:56

價翻數十倍！杜拜買LV、愛馬仕、香奈兒 恐是仿冒品

2019-11-18 14:48

廣州反恐演練 近千人大練兵

2019-11-18 14:34

北京肺鼠疫 無新增病例

2019-11-18 02:16
看更多

熱門文章

曾鈺成進理大 媒體指其營救中共前總理朱鎔基孫女

2019-11-19 19:57

香港示威升溫 美參院通過「香港人權與民主法案」

2019-11-20 07:13

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

2019-11-19 17:57

嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58

數千示威者圍魏救趙 香港反送中民氣未散

2019-11-19 20:33

全港中招！逾九千發催淚彈恐含戴奧辛 不僅致癌也禍延下一代

2019-11-20 09:36

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

2019-11-19 19:22

不當幫兇！ 美參院法案禁止出售軍火給香港警察

2019-11-20 08:08

理大抗爭者陸續離開 廚師堅守：煮到最後一秒、最後一人

2019-11-20 09:09

港警：截至昨深夜近800人離開理大 近300人未滿18歲

2019-11-20 09:03

香港民主黨前主席遇襲 慘遭黑衣人持棍痛毆頭流血

2019-11-19 21:27

香港反送中已有3峰迴 靜待2路轉

2019-11-20 00:09

理大校內圖書館滿目瘡痍 警用大光燈掃射阻逃走

2019-11-20 09:09

警民連日爆衝突 理大有示威者跳地下水道逃走

2019-11-19 22:22

歐美各國批港警暴力 北京：歪曲事實，喪失良知

2019-11-19 17:22

火鍋泡腳能排毒減脂？網友吐槽太唬爛 醫師給驚人答案

2019-11-20 11:00

德國之聲訪港示威者：港警施暴是錯 示威者施暴就對嗎？

2019-11-20 12:43

盼和平解決香港理大事件 聯合國籲示威者放棄暴力

2019-11-20 03:22

金融時報評論員：香港是習近平的失敗

2019-11-19 23:15

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

台灣戴姓高中生在港獲釋 陸委會證實

2019-11-20 11:35

香港今復課 示威者發起「黎明行動」癱瘓交通

2019-11-20 09:27

「一哥」上任！ 港警口號從「服務為本」變「忠誠勇毅」

2019-11-19 20:25

反送中衝突升溫 路透：香港已成貿易戰更危險的一步棋

2019-11-19 17:37

香港新任警務處長鄧炳強到理大視察

2019-11-19 22:40

禁蒙面法違憲 北京怒批香港高院「挑戰人大常委會權威」

2019-11-20 00:19

若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08

受困理大台籍女高中生 留置警署

2019-11-20 00:01

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

港議員許智峰步出理大：校內還有10餘人留守

2019-11-19 19:19

港大律師公會反駁人大法工委 限制司法獨立違反基本法

2019-11-19 22:31

黃之鋒獲英國會頒人權獎 申請離港出席活動遭拒

2019-11-19 19:55

港警隊新一哥 強硬派鄧炳強4大策略打硬仗

2019-11-20 00:06

廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12

美參院通過香港人權法案 港府：極度遺憾 有損雙方關係

2019-11-20 09:37

抗議美參院通過香港人權法 中共副外長急召美駐中官員

2019-11-20 14:49

北京批美國插手香港別有用心 促停止縱容暴力違法

2019-11-19 19:58

陸學者：預估川普會簽署香港法案 對中美關係非常不利

2019-11-20 14:35

213人理大支援被控暴動罪 港法院今審理

2019-11-20 09:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top