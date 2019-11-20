「風辟谷能治病」公司獲政府補貼？西安要查
2019-11-20 15:45世界日報 中國新聞組／北京20日電
陝西西安市一家宣稱「喝風辟穀能治病」的公司近日獲得政府補貼引發關注。曲江文化產業發展中心稱，獲補貼名單經過該中心及曲江新區財政局嚴格審核，針對該公司獲雙創券補貼一事，曲江新區管委會已介入調查。
新京報報導，西安市曲江新區文化產業發展中心日前公示了第二季度雙創券補貼名單，有69家企業通過審核，大多從事文化傳媒、影音等行業，其中包括了西安喝風辟穀國學文化傳播有限責任公司。因該公司宣稱「喝風辟穀能治病」。
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天眼查信息顯示，該公司成立於2017年，經營範圍包括健康管理業務。
該公司微信公眾號「喝風免費辟穀」每日更新的內容多與喝風辟穀有關，鼓勵和教導讀者「喝風辟穀」，從而達到養生治病的目的。該公司在全國各地開辦辟穀營，自稱在107個城市同時聯網開班，參與人數超過6000人。
西安市曲江文化產業發展中心一名工作人員19日指出，雙創券補貼企業名單經第三方機構，以及文化產業發展中心和曲江新區財政局嚴格審核，名單現在屬於公示期，公眾可以提出質疑，政府也會關切公眾的質疑，曲江新區管委會也已對此介入調查。
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