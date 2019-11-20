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山東梁寶寺煤礦災變 11人被埋

2019-11-20 14:33聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

新華網報導，山東濟寧市梁寶寺煤礦今日5時50分發生礦井意外事故，初步調查目前有11人被困井下。

事發後，山東省委書記劉家義中斷在微山縣的調研緊急趕赴現場。初步證實，肥礦集團梁寶寺煤礦發生安全事故至少11人被困礦井下。濟寧市已動員消防、醫護等各方救援隊伍在現場緊急待命。

梁寶寺能源有限責任公司(煤礦)是肥礦集團在巨野煤田、魯西南新區開發建設的第一對現代化礦井，井田面積95.28平方公里，地質儲量5.69億噸，現核定生產能力360萬噸。

山東濟寧市梁寶寺煤礦今（20）日5時50分發生礦井意外事故，初步調查目前有11人...
山東濟寧市梁寶寺煤礦今（20）日5時50分發生礦井意外事故，初步調查目前有11人被困井下。新華網
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山東濟寧市梁寶寺煤礦今（20）日5時50分發生礦井意外事故，初步調查目前有11人...
山東濟寧市梁寶寺煤礦今（20）日5時50分發生礦井意外事故，初步調查目前有11人被困井下。新華網
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