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中國最高法院院長：74%離婚由女方提出 7年之癢變3年

2019-11-20 13:11世界日報 北京20日電

最高法院院長:74%離婚由女方提出七年之癢變三年 (取材自南路網)
最高法院院長:74%離婚由女方提出七年之癢變三年 (取材自南路網)
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最高人民法院院長周強在北京清華大學一場講座中提及離婚率的視頻，近日在網上熱傳。周強稱，近年來，74%離婚由女性提出，七年之癢已變成了三年。該談話勾起網友討論，多數網友表示「這應該算是一種進步了」，顯示「女性愈來愈獨立」。

據清華大學官網，周強以「新時代中國法院司法體制改革和智慧法院建設」作專題講座，與清華大學600多名師生交流。內容包括AI虛擬法官、區塊鏈技術應用等多個熱門話題。

最高法院院長:74%離婚由女方提出七年之癢變三年 (視頻截圖)
最高法院院長:74%離婚由女方提出七年之癢變三年 (視頻截圖)
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周強表示，審判體系和審判能力的現代化，是國家治理體系和治理能力現代化的重要組成部分，是全面依法治國的重要基礎。周強提到，智慧法院建設是近年來法院工作的一大亮點，包括人民法院司法區塊鏈統一平台、「1+2+N」執行信息化系統、網上訴訟服務平台、移動微法院、司法大數據管理和服務平台等。

不過，對於周強的演講，網友卻多聚焦在「離婚率」上面。

據網上流出的視頻顯示，周強在講座中自問自答說：「現在離婚案件中，提出離婚最多的是哪一方？……是女方。」「大概占多少比例？……74%。」「過去我們講婚姻的『七年之癢』，現在是幾年呢？……三年。」

不少網友留言稱：「周院長說的對。」有網友指出：「因為男人越來越不可靠了唄。」

網上多數聲音表示：「挺好呀，說明女性越來越重視自己了」、「能主動提出離婚的女人都是勇敢的」。但也有人認為「不能責怪一方？一個巴掌拍不響」，認為周強的數據「是法院判決案例統計吧，協議離婚案例中的對應數據又是多少呢？」

此外，也有網友關注周強的近況，稱「院長頭髮怎麼白得這麼快」、「壓力應該很大吧」。此前因央視前主持人崔永元揭露卷宗丟失案，周強丟官傳聞屢傳不止。

離婚清華大學

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