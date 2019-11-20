親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

東北冰雪旅遊季 拉開大幕

2019-11-20 04:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

經歷幾輪降雪降溫天氣後，位於「冰雪黃金緯度帶」的吉林省多家滑雪場近日開門迎客，新一年的冰雪旅遊季拉開大幕。來自世界各地的滑雪愛好者齊聚吉林爭相體驗新雪季「第一滑」。

新華社報導，在2019—2020年雪季，吉林省各大滑雪場均有不同程度的提檔升級。長春廟香山滑雪場比去年新增一條初級雪道和兩條高級雪道，目前滑雪場共有十條高山雪道。長白山國際度假區滑雪場，每年有5個月的超長雪期，今年打造升級近800平方米的「布迷冰雪樂園」。

「目前中國有四個雪道面積超過100公頃的滑雪場，其中三個在吉林。吉林不僅雪質好，而且雪場質量也好。我們依託這些龍頭企業，組建全國滑雪場聯盟，制定和完善滑雪場標準。」吉林省文化和旅遊廳廳長楊安娣說道。

每年冬季，到吉林省賞冰玩雪已成為眾多海內外遊客的選項之一，這也助推當地形成冰雪休閒、溫泉養生、冰雪觀光、冰雪民俗四大旅遊產品。

溫泉降雪

相關新聞

陸優貸尼泊爾 建水電站

2019-11-20 04:18

14國專家齊聚海南 為「陸海空」產業獻策

2019-11-20 04:18

昌江核電二期 引進陸最新技術

2019-11-20 04:17

廣角鏡／濟西濕地天鵝湖

2019-11-20 04:17

「南水北調」5年 沿線城市優質變化

2019-11-20 04:14

義大利美食周 重慶搶第一

2019-11-20 04:13

福建漳州／東山關帝廟 氣派巍然

2019-11-20 00:16

福建漳州／柚達拉宮 遊客打卡聖地

2019-11-20 00:15

福建漳州／將軍山公園 思先人偉業

2019-11-20 00:14

福建漳州／田頭水鄉 現閩南古風

2019-11-20 00:13

廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12

中國第一塊人造培養肉 南京誕生

2019-11-19 16:32

涉論文造假 南開大學校長：放錯圖了

2019-11-19 16:29

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

北海南珠 冬季豐收在望

2019-11-19 01:51

綿竹清平 過羌歷年 喝咂酒唱山歌

2019-11-19 01:51

廣州南沙國際郵輪母港 開港

2019-11-19 01:51

旅交會昆明閉幕 75國參展

2019-11-19 01:50

葡萄酒莊 甘肅休閒旅遊新熱點

2019-11-19 01:50

上海國際藝術節 吸560萬人次

2019-11-19 01:50

張大高鐵 下月底開通

2019-11-19 01:50

中老鐵路會漢一號隧道 提前貫通

2019-11-19 01:50

江海明珠巡禮／體育觀光 啟東創旅遊新品牌

2019-11-19 00:41

江海明珠巡禮／黃金海灘 雙色海吸睛

2019-11-19 00:40

江海明珠巡禮／新湖鬱金香 絢麗斑斕

2019-11-19 00:40

福建漳州／乾隆武進士 鍾騰村榜眼府

2019-11-19 00:31

福建漳州／隱藏在大山中的世外桃源 官畬村

2019-11-19 00:31

福建漳州／漳州古城 歷史文化名城

2019-11-19 00:30

福建漳州／土樓王國 神話般的山區建築

2019-11-19 00:30

韓國遇泡菜危機 山東白菜出口翻倍增

2019-11-18 17:33

40年最慘…安徽「伏秋旱」 1452座水庫乾涸

2019-11-18 16:56

價翻數十倍！杜拜買LV、愛馬仕、香奈兒 恐是仿冒品

2019-11-18 14:48

廣州反恐演練 近千人大練兵

2019-11-18 14:34

北京肺鼠疫 無新增病例

2019-11-18 02:16

青海、甘肅、內蒙 疑鼠疫擴散

2019-11-18 02:16

金標「上馬」 台協140人參賽

2019-11-18 02:16

四川德陽 發現2座南宋古墓

2019-11-18 02:15

兩岸武術 漳州交流

2019-11-18 02:15

德學生赴陸學習 人數大增

2019-11-18 02:15
看更多

熱門文章

校長爭取7小時終帶走數十理大被困中學生 家長泣擁女兒

2019-11-19 07:46

曾鈺成進理大 媒體指其營救中共前總理朱鎔基孫女

2019-11-19 19:57

台高中生受困香港理大 陸委會證實被拘捕於葵涌警署

2019-11-19 14:54

17歲兒子不願離開理大 父嘆：我不知道該怎麼幫他

2019-11-19 13:34

影／直擊！示威者繩降逃離理大 機車接應載走

2019-11-19 10:21

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

2019-11-19 17:57

數千示威者圍魏救趙 香港反送中民氣未散

2019-11-19 20:33

港中大遭抗爭者遺留的汽油彈 清查達3,400多枚

2019-11-19 09:44

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

2019-11-19 19:22

北京抨擊港法院裁定禁蒙面法違憲 挑戰人大常委會權威

2019-11-19 08:35

作家貼文「來自香港的早安」 11分鐘音檔曝光理大抗爭者心聲

2019-11-19 10:27

林鄭月娥指理大內600人自首、200人未成年 400人當場被拘捕

2019-11-19 10:27

香港多所大學遺失氰化鋅等危險化學品 引安全疑慮

2019-11-19 08:29

理大校長勸自首 陳芳明：我絕不要成為滕錦光這樣的人

2019-11-19 09:05

港反中勇武派陷絕境 她籲發起台版黃雀行動出船營救

2019-11-19 12:24

香港民主黨前主席遇襲 慘遭黑衣人持棍痛毆頭流血

2019-11-19 21:27

疑因聲援香港反送中 又有日本人被港警逮捕

2019-11-19 09:31

今明兩天多列香港往返大陸列車臨時停運 原因不明

2019-11-19 12:31

香港理大爆衝突 美國務卿龐培歐籲各方克制

2019-11-19 05:26

大陸國務院任命香港新警務處長 鄧炳強接任

2019-11-19 09:06

警民連日爆衝突 理大有示威者跳地下水道逃走

2019-11-19 22:22

歐美各國批港警暴力 北京：歪曲事實，喪失良知

2019-11-19 17:22

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

香港法院裁定「禁蒙面法」違憲 環時：一些法官背叛中國憲法

2019-11-19 15:54

嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

港判禁蒙面法違憲 中共黨校副校長：要挑戰中央權威？

2019-11-19 13:49

一日本學生在香港理工大學旁被捕

2019-11-19 13:37

若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08

「一哥」上任！ 港警口號從「服務為本」變「忠誠勇毅」

2019-11-19 20:25

反送中衝突升溫 路透：香港已成貿易戰更危險的一步棋

2019-11-19 17:37

警民理大對峙 留守議員：校內主流聲音計畫離開

2019-11-19 16:47

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

香港教育局宣布 全港中小學20日恢復上課

2019-11-19 13:55

理大示威者由師長陪同離開 警方搜身抄身分證

2019-11-19 10:54

香港新任警務處長鄧炳強到理大視察

2019-11-19 22:40

港大律師公會反駁人大法工委 限制司法獨立違反基本法

2019-11-19 22:31

港議員許智峰步出理大：校內還有10餘人留守

2019-11-19 19:19

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top