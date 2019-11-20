東北冰雪旅遊季 拉開大幕
2019-11-20 04:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
經歷幾輪降雪降溫天氣後，位於「冰雪黃金緯度帶」的吉林省多家滑雪場近日開門迎客，新一年的冰雪旅遊季拉開大幕。來自世界各地的滑雪愛好者齊聚吉林爭相體驗新雪季「第一滑」。
新華社報導，在2019—2020年雪季，吉林省各大滑雪場均有不同程度的提檔升級。長春廟香山滑雪場比去年新增一條初級雪道和兩條高級雪道，目前滑雪場共有十條高山雪道。長白山國際度假區滑雪場，每年有5個月的超長雪期，今年打造升級近800平方米的「布迷冰雪樂園」。
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「目前中國有四個雪道面積超過100公頃的滑雪場，其中三個在吉林。吉林不僅雪質好，而且雪場質量也好。我們依託這些龍頭企業，組建全國滑雪場聯盟，制定和完善滑雪場標準。」吉林省文化和旅遊廳廳長楊安娣說道。
每年冬季，到吉林省賞冰玩雪已成為眾多海內外遊客的選項之一，這也助推當地形成冰雪休閒、溫泉養生、冰雪觀光、冰雪民俗四大旅遊產品。
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