義大利美食周 重慶搶第一

2019-11-20 04:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第四屆世界義大利美食周18日在重慶開幕。在接下來一周時間裡，主辦方將在中國5個城市舉行超過40場美食推廣活動，推動兩國旅遊文化和經貿交流。

中新社報導，世界義大利美食周由義大利政府在四年前發起，每年通過義大利在全世界110多個國家的大使館、領事館和義大利駐外文化處舉辦該活動。義大利駐重慶總領事館將從11月18日至24日，在重慶、成都、樂山、貴陽、昆明和麗江舉辦包括美食品鑒會、烹飪課堂在內的各種推廣活動超過40場。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「中國消費者對義大利產品的喜愛和需求日益增長，出口增加即是最好的證明」。義大利駐重慶總領事館副總領事康達城說，2018年，義大利出口中國的農副食品增長近8%。目前，義大利已成為中國第四大葡萄酒進口國。義大利特級初榨橄欖油、通心粉、咖啡等深受中國消費者喜歡。

世界義大利美食周為中國消費者近距離接觸義大利美食與文化提供了良機，也將為兩國旅遊和經貿發展帶來積極影響。

義大利國家旅遊局在當天開幕式上介紹了義大利美食文化，同時舉行的還有義大利傳統菜肴品鑒和Giada品牌時裝展示。主辦方還在開幕式上發佈了「義大利之味」美食護照，上面介紹了義大利各個大區的特色美食和優質葡萄酒。