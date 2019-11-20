「南水北調」5年 沿線城市優質變化

2019-11-20 04:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



南水北調中線工程給沿線地區帶來優質的變化。圖為南水北調中線河南省焦作市區段。 中新社 分享 facebook 大陸「南水北調」工程極大緩解了中國北方地區的用水之急，發揮了諸多社會效益。今年是南水北調中線工程通水五周年，其中的中線工程已給沿線地區帶來優質的變化。

新華社報導，11月18日，國務院總理李克強主持召開南水北調後續工程工作會議，研究部署後續工程和水利建設等工作。會上，水利部、發展改革委負責人匯報了南水北調後續工程建設總體考慮。

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李克強說，南水北調東、中線一期工程建成以來，工程質量和水質都經受住了檢驗，實現了供水安全，對支撐沿線地區生產生活和生態用水發揮了重大作用，直接受益人口超過1億人，經濟、社會、生態效益顯著。

他說，水資源短缺且時空分布不均是經濟社會發展主要瓶頸之一，華北、西北尤為突出。華北地下水嚴重超採和虧空，水生態修復任務很重，隨著人口承載量增加，水資源供需矛盾將進一步加劇。今年南方部分省份持續乾旱，也對加強水利建設、解決工程性缺水提出了緊迫要求。

李克強說，推進南水北調後續工程建設，進一步打通長江流域向北方調水的通道，有助提高我國水資源支撐經濟社會發展能力，優化國家中長期發展戰略格局。也有利應對當前經濟下行壓力、拉動有效投資，穩定經濟增長和增加就業。

另據中新社報導，南水北調中線工程為沿線城市水質和空氣帶來明顯變化。位居終點的北京市水資源調度中心副主任王俊文說，以前北京市主要使用地表水、地下水。現在南水北調成為了城市供水的主力水源。南水抵達北京後不僅進入市政管網進行日常城市供水，還對水源地反向回補，即把一部分南水輸送到北京密雲水庫和回補地下水，將部分水蓄存起來。

王俊文說，北京已累計接收來水52億立方米，其中35億立方米用在自來水廠，6億立方米補給大中小水庫，剩下的回補水源地。

據統計，截至2019年10月底，全北京市平原區地下水埋深平均為22.78米，比去年同期漲了31厘米。與2014年年底南水北調進京前相比，地下水水位回升2.88米，相當於增加地下水儲量14.8億方立方米。 「原來水庫年均要供3到4億立方米的城市用水，現在每年只需供應1億立方米」。北京市密雲水庫管理處主任劉大根表示，南水北調為密雲水庫提供了休養生息的機會。