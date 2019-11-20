昌江核電二期 引進陸最新技術
2019-11-20 04:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約儀式18日在海口舉行，集中開工129個項目，其中包括海南昌江核電二期項目。
中新社報導，華能核電開發有限公司總經理張東輝在集中開工儀式上表示，昌江核電二期項目的全面啟動，標誌著中國具有完全自主知識產權的三代核電技術迎來批量化建設的新時期，標誌著海南清潔能源島建設再次邁出新步伐，標誌著華能核電產業厚積薄發進入新階段。
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海南昌江核電二期項目選址海南省昌江黎族自治縣海尾鎮塘興村，總投資394.5億元（人民幣，下同），2019年度計畫投資18億元。
海南昌江核電二期項目規劃建設兩台百萬千瓦級壓水堆核電機組，本期建設的海南昌江核電廠3、4號機組緊鄰1、2號機組布置，屬同一廠址。機組型號選擇華龍一號（融合版）技術方案，單台機組名義電功率約為1200MWe。
海南昌江核電二期單台機組建設周期為60個月，兩台機組開工日期間隔10個月。3號機組2020年8月澆築核島首灌混凝土，2025年建成，4號機組2026年建成。
海南昌江核電項目規劃建設4台核電機組，一次規劃，分期建設。一期工程投資249億元建設的1、2號機組，分別於2015年12月25日和2016年8月12日投入商運。目前核電在海南省電力能源供應中的占比已近三分之一，改善和優化了海南省能源結構。
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