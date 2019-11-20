親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

昌江核電二期 引進陸最新技術

2019-11-20 04:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

海南自由貿易試驗區建設項目（第七批）集中開工和簽約儀式18日在海口舉行，集中開工129個項目，其中包括海南昌江核電二期項目。

中新社報導，華能核電開發有限公司總經理張東輝在集中開工儀式上表示，昌江核電二期項目的全面啟動，標誌著中國具有完全自主知識產權的三代核電技術迎來批量化建設的新時期，標誌著海南清潔能源島建設再次邁出新步伐，標誌著華能核電產業厚積薄發進入新階段。

海南昌江核電二期項目選址海南省昌江黎族自治縣海尾鎮塘興村，總投資394.5億元（人民幣，下同），2019年度計畫投資18億元。

海南昌江核電二期項目規劃建設兩台百萬千瓦級壓水堆核電機組，本期建設的海南昌江核電廠3、4號機組緊鄰1、2號機組布置，屬同一廠址。機組型號選擇華龍一號（融合版）技術方案，單台機組名義電功率約為1200MWe。

海南昌江核電二期單台機組建設周期為60個月，兩台機組開工日期間隔10個月。3號機組2020年8月澆築核島首灌混凝土，2025年建成，4號機組2026年建成。

海南昌江核電項目規劃建設4台核電機組，一次規劃，分期建設。一期工程投資249億元建設的1、2號機組，分別於2015年12月25日和2016年8月12日投入商運。目前核電在海南省電力能源供應中的占比已近三分之一，改善和優化了海南省能源結構。

核電人民幣省電

相關新聞

陸優貸尼泊爾 建水電站

2019-11-20 04:18

14國專家齊聚海南 為「陸海空」產業獻策

2019-11-20 04:18

廣角鏡／濟西濕地天鵝湖

2019-11-20 04:17

「南水北調」5年 沿線城市優質變化

2019-11-20 04:14

義大利美食周 重慶搶第一

2019-11-20 04:13

東北冰雪旅遊季 拉開大幕

2019-11-20 04:13

福建漳州／東山關帝廟 氣派巍然

2019-11-20 00:16

福建漳州／柚達拉宮 遊客打卡聖地

2019-11-20 00:15

福建漳州／將軍山公園 思先人偉業

2019-11-20 00:14

福建漳州／田頭水鄉 現閩南古風

2019-11-20 00:13

廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12

中國第一塊人造培養肉 南京誕生

2019-11-19 16:32

涉論文造假 南開大學校長：放錯圖了

2019-11-19 16:29

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

北海南珠 冬季豐收在望

2019-11-19 01:51

綿竹清平 過羌歷年 喝咂酒唱山歌

2019-11-19 01:51

廣州南沙國際郵輪母港 開港

2019-11-19 01:51

旅交會昆明閉幕 75國參展

2019-11-19 01:50

葡萄酒莊 甘肅休閒旅遊新熱點

2019-11-19 01:50

上海國際藝術節 吸560萬人次

2019-11-19 01:50

張大高鐵 下月底開通

2019-11-19 01:50

中老鐵路會漢一號隧道 提前貫通

2019-11-19 01:50

江海明珠巡禮／體育觀光 啟東創旅遊新品牌

2019-11-19 00:41

江海明珠巡禮／黃金海灘 雙色海吸睛

2019-11-19 00:40

江海明珠巡禮／新湖鬱金香 絢麗斑斕

2019-11-19 00:40

福建漳州／乾隆武進士 鍾騰村榜眼府

2019-11-19 00:31

福建漳州／隱藏在大山中的世外桃源 官畬村

2019-11-19 00:31

福建漳州／漳州古城 歷史文化名城

2019-11-19 00:30

福建漳州／土樓王國 神話般的山區建築

2019-11-19 00:30

韓國遇泡菜危機 山東白菜出口翻倍增

2019-11-18 17:33

40年最慘…安徽「伏秋旱」 1452座水庫乾涸

2019-11-18 16:56

價翻數十倍！杜拜買LV、愛馬仕、香奈兒 恐是仿冒品

2019-11-18 14:48

廣州反恐演練 近千人大練兵

2019-11-18 14:34

北京肺鼠疫 無新增病例

2019-11-18 02:16

青海、甘肅、內蒙 疑鼠疫擴散

2019-11-18 02:16

金標「上馬」 台協140人參賽

2019-11-18 02:16

四川德陽 發現2座南宋古墓

2019-11-18 02:15

兩岸武術 漳州交流

2019-11-18 02:15

德學生赴陸學習 人數大增

2019-11-18 02:15
看更多

熱門文章

校長爭取7小時終帶走數十理大被困中學生 家長泣擁女兒

2019-11-19 07:46

曾鈺成進理大 媒體指其營救中共前總理朱鎔基孫女

2019-11-19 19:57

台高中生受困香港理大 陸委會證實被拘捕於葵涌警署

2019-11-19 14:54

17歲兒子不願離開理大 父嘆：我不知道該怎麼幫他

2019-11-19 13:34

影／直擊！示威者繩降逃離理大 機車接應載走

2019-11-19 10:21

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

2019-11-19 17:57

數千示威者圍魏救趙 香港反送中民氣未散

2019-11-19 20:33

港中大遭抗爭者遺留的汽油彈 清查達3,400多枚

2019-11-19 09:44

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

2019-11-19 19:22

北京抨擊港法院裁定禁蒙面法違憲 挑戰人大常委會權威

2019-11-19 08:35

作家貼文「來自香港的早安」 11分鐘音檔曝光理大抗爭者心聲

2019-11-19 10:27

林鄭月娥指理大內600人自首、200人未成年 400人當場被拘捕

2019-11-19 10:27

香港多所大學遺失氰化鋅等危險化學品 引安全疑慮

2019-11-19 08:29

理大校長勸自首 陳芳明：我絕不要成為滕錦光這樣的人

2019-11-19 09:05

港反中勇武派陷絕境 她籲發起台版黃雀行動出船營救

2019-11-19 12:24

香港民主黨前主席遇襲 慘遭黑衣人持棍痛毆頭流血

2019-11-19 21:27

疑因聲援香港反送中 又有日本人被港警逮捕

2019-11-19 09:31

今明兩天多列香港往返大陸列車臨時停運 原因不明

2019-11-19 12:31

香港理大爆衝突 美國務卿龐培歐籲各方克制

2019-11-19 05:26

大陸國務院任命香港新警務處長 鄧炳強接任

2019-11-19 09:06

警民連日爆衝突 理大有示威者跳地下水道逃走

2019-11-19 22:22

歐美各國批港警暴力 北京：歪曲事實，喪失良知

2019-11-19 17:22

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

香港法院裁定「禁蒙面法」違憲 環時：一些法官背叛中國憲法

2019-11-19 15:54

嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

港判禁蒙面法違憲 中共黨校副校長：要挑戰中央權威？

2019-11-19 13:49

一日本學生在香港理工大學旁被捕

2019-11-19 13:37

若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08

「一哥」上任！ 港警口號從「服務為本」變「忠誠勇毅」

2019-11-19 20:25

反送中衝突升溫 路透：香港已成貿易戰更危險的一步棋

2019-11-19 17:37

警民理大對峙 留守議員：校內主流聲音計畫離開

2019-11-19 16:47

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

香港教育局宣布 全港中小學20日恢復上課

2019-11-19 13:55

理大示威者由師長陪同離開 警方搜身抄身分證

2019-11-19 10:54

香港新任警務處長鄧炳強到理大視察

2019-11-19 22:40

港大律師公會反駁人大法工委 限制司法獨立違反基本法

2019-11-19 22:31

港議員許智峰步出理大：校內還有10餘人留守

2019-11-19 19:19

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top