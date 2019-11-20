親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

14國專家齊聚海南 為「陸海空」產業獻策

2019-11-20 04:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

19日海南自貿區（港）「陸海空」科技創新和產業發展國際合作交流大會開幕。來自中國、美國、英國、德國、日本等14個國家的近300名院士專家、學者和行業人士齊聚海南，為該省「陸海空」科技創新和產業發展獻計獻策。

新華社報導，為加快南繁育種、深海、航天等「陸海空」領域人才引進、科技創新和產業發展，海南省委人才發展局、海南省科學技術協會主辦了此次大會，並開設南繁種業創新、深海科技產業和商業航天產業三個專題的發展與國際合作交流論壇，邀請多名國內外院士專家和企業家為海南「陸海空」產業提供決策諮詢。

大會開幕式上，海南省科學技術協會和美國、加拿大、澳大利亞等國的科技團體簽署了海南省海外高層次人才聯絡站授權書，英國衛星通訊公司OneWeb與三亞市政府簽署了合作框架協議，中國熱帶農業科學院與泰國、菲律賓、日本的海藻專家達成海藻資源合作研究意向。

海南近年不斷推進「陸海空」科技創新發展，在熱帶高效農業、深海和航天等領域不斷發力，此次大會是推動海南自貿區在上述產業與世界各國深度合作，引進優勢資源，促進高端人才引進及服務21世紀海上絲綢之路建設的重要契機。

院士英國泰國

相關新聞

陸優貸尼泊爾 建水電站

2019-11-20 04:18

昌江核電二期 引進陸最新技術

2019-11-20 04:17

廣角鏡／濟西濕地天鵝湖

2019-11-20 04:17

「南水北調」5年 沿線城市優質變化

2019-11-20 04:14

義大利美食周 重慶搶第一

2019-11-20 04:13

東北冰雪旅遊季 拉開大幕

2019-11-20 04:13

福建漳州／東山關帝廟 氣派巍然

2019-11-20 00:16

福建漳州／柚達拉宮 遊客打卡聖地

2019-11-20 00:15

福建漳州／將軍山公園 思先人偉業

2019-11-20 00:14

福建漳州／田頭水鄉 現閩南古風

2019-11-20 00:13

廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12

中國第一塊人造培養肉 南京誕生

2019-11-19 16:32

涉論文造假 南開大學校長：放錯圖了

2019-11-19 16:29

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

北海南珠 冬季豐收在望

2019-11-19 01:51

綿竹清平 過羌歷年 喝咂酒唱山歌

2019-11-19 01:51

廣州南沙國際郵輪母港 開港

2019-11-19 01:51

旅交會昆明閉幕 75國參展

2019-11-19 01:50

葡萄酒莊 甘肅休閒旅遊新熱點

2019-11-19 01:50

上海國際藝術節 吸560萬人次

2019-11-19 01:50

張大高鐵 下月底開通

2019-11-19 01:50

中老鐵路會漢一號隧道 提前貫通

2019-11-19 01:50

江海明珠巡禮／體育觀光 啟東創旅遊新品牌

2019-11-19 00:41

江海明珠巡禮／黃金海灘 雙色海吸睛

2019-11-19 00:40

江海明珠巡禮／新湖鬱金香 絢麗斑斕

2019-11-19 00:40

福建漳州／乾隆武進士 鍾騰村榜眼府

2019-11-19 00:31

福建漳州／隱藏在大山中的世外桃源 官畬村

2019-11-19 00:31

福建漳州／漳州古城 歷史文化名城

2019-11-19 00:30

福建漳州／土樓王國 神話般的山區建築

2019-11-19 00:30

韓國遇泡菜危機 山東白菜出口翻倍增

2019-11-18 17:33

40年最慘…安徽「伏秋旱」 1452座水庫乾涸

2019-11-18 16:56

價翻數十倍！杜拜買LV、愛馬仕、香奈兒 恐是仿冒品

2019-11-18 14:48

廣州反恐演練 近千人大練兵

2019-11-18 14:34

北京肺鼠疫 無新增病例

2019-11-18 02:16

青海、甘肅、內蒙 疑鼠疫擴散

2019-11-18 02:16

金標「上馬」 台協140人參賽

2019-11-18 02:16

四川德陽 發現2座南宋古墓

2019-11-18 02:15

兩岸武術 漳州交流

2019-11-18 02:15

德學生赴陸學習 人數大增

2019-11-18 02:15
看更多

熱門文章

校長爭取7小時終帶走數十理大被困中學生 家長泣擁女兒

2019-11-19 07:46

曾鈺成進理大 媒體指其營救中共前總理朱鎔基孫女

2019-11-19 19:57

台高中生受困香港理大 陸委會證實被拘捕於葵涌警署

2019-11-19 14:54

17歲兒子不願離開理大 父嘆：我不知道該怎麼幫他

2019-11-19 13:34

影／直擊！示威者繩降逃離理大 機車接應載走

2019-11-19 10:21

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

2019-11-19 17:57

數千示威者圍魏救趙 香港反送中民氣未散

2019-11-19 20:33

港中大遭抗爭者遺留的汽油彈 清查達3,400多枚

2019-11-19 09:44

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

2019-11-19 19:22

北京抨擊港法院裁定禁蒙面法違憲 挑戰人大常委會權威

2019-11-19 08:35

作家貼文「來自香港的早安」 11分鐘音檔曝光理大抗爭者心聲

2019-11-19 10:27

林鄭月娥指理大內600人自首、200人未成年 400人當場被拘捕

2019-11-19 10:27

香港多所大學遺失氰化鋅等危險化學品 引安全疑慮

2019-11-19 08:29

理大校長勸自首 陳芳明：我絕不要成為滕錦光這樣的人

2019-11-19 09:05

港反中勇武派陷絕境 她籲發起台版黃雀行動出船營救

2019-11-19 12:24

香港民主黨前主席遇襲 慘遭黑衣人持棍痛毆頭流血

2019-11-19 21:27

疑因聲援香港反送中 又有日本人被港警逮捕

2019-11-19 09:31

今明兩天多列香港往返大陸列車臨時停運 原因不明

2019-11-19 12:31

香港理大爆衝突 美國務卿龐培歐籲各方克制

2019-11-19 05:26

大陸國務院任命香港新警務處長 鄧炳強接任

2019-11-19 09:06

警民連日爆衝突 理大有示威者跳地下水道逃走

2019-11-19 22:22

歐美各國批港警暴力 北京：歪曲事實，喪失良知

2019-11-19 17:22

「陰陽怪氣又假仙」這表情符號 一秒得罪一票人

2019-11-19 11:00

香港法院裁定「禁蒙面法」違憲 環時：一些法官背叛中國憲法

2019-11-19 15:54

嫌活太長？新人馬路中間拍婚紗照 網友：要喜事變喪事嗎

2019-11-19 21:58

台灣青年單車遊中國 遭軍警強押逼供所有個資

2019-11-19 19:10

港判禁蒙面法違憲 中共黨校副校長：要挑戰中央權威？

2019-11-19 13:49

一日本學生在香港理工大學旁被捕

2019-11-19 13:37

若選舉擱淺 港特首林鄭月娥：反送中暴力示威者的責任

2019-11-19 17:08

「一哥」上任！ 港警口號從「服務為本」變「忠誠勇毅」

2019-11-19 20:25

反送中衝突升溫 路透：香港已成貿易戰更危險的一步棋

2019-11-19 17:37

警民理大對峙 留守議員：校內主流聲音計畫離開

2019-11-19 16:47

王丹：暴力一時鎮壓 卻製造一生的敵人

2019-11-19 08:22

香港高院拒黃之鋒申請出國 理由：潛逃風險高

2019-11-19 19:09

香港教育局宣布 全港中小學20日恢復上課

2019-11-19 13:55

理大示威者由師長陪同離開 警方搜身抄身分證

2019-11-19 10:54

香港新任警務處長鄧炳強到理大視察

2019-11-19 22:40

港大律師公會反駁人大法工委 限制司法獨立違反基本法

2019-11-19 22:31

港議員許智峰步出理大：校內還有10餘人留守

2019-11-19 19:19

最多一人貪逾人民幣10億 中共「億元貪官」多達40人

2019-11-19 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top