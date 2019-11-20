14國專家齊聚海南 為「陸海空」產業獻策
2019-11-20 04:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
19日海南自貿區（港）「陸海空」科技創新和產業發展國際合作交流大會開幕。來自中國、美國、英國、德國、日本等14個國家的近300名院士專家、學者和行業人士齊聚海南，為該省「陸海空」科技創新和產業發展獻計獻策。
新華社報導，為加快南繁育種、深海、航天等「陸海空」領域人才引進、科技創新和產業發展，海南省委人才發展局、海南省科學技術協會主辦了此次大會，並開設南繁種業創新、深海科技產業和商業航天產業三個專題的發展與國際合作交流論壇，邀請多名國內外院士專家和企業家為海南「陸海空」產業提供決策諮詢。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
大會開幕式上，海南省科學技術協會和美國、加拿大、澳大利亞等國的科技團體簽署了海南省海外高層次人才聯絡站授權書，英國衛星通訊公司OneWeb與三亞市政府簽署了合作框架協議，中國熱帶農業科學院與泰國、菲律賓、日本的海藻專家達成海藻資源合作研究意向。
海南近年不斷推進「陸海空」科技創新發展，在熱帶高效農業、深海和航天等領域不斷發力，此次大會是推動海南自貿區在上述產業與世界各國深度合作，引進優勢資源，促進高端人才引進及服務21世紀海上絲綢之路建設的重要契機。
留言