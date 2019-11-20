陸優貸尼泊爾 建水電站
2019-11-20 04:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
尼泊爾總理奧利18日在首都加德滿都舉行特別儀式，慶祝中國能建葛洲壩集團承建的上崔樹裡3A水電站順利發電。
新華社報導，奧利在總理府獅子宮啟動了象徵性的發電按鈕，並和其他官員一起觀看了水電站視頻。奧利說，上崔樹裡3A水電站順利投入使用，將有助於尼泊爾減少電力進口，促進國家工業化和農業現代化。其他在建水電站項目完成後，尼泊爾經濟將顯著增強。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
尼泊爾上崔樹裡3A水電站位於拉蘇瓦縣和努瓦果德縣之間的德里蘇利河上，裝設2台機組，總裝機容量60兆瓦，該水電站是中國進出口銀行在尼泊爾投資的首個兩優貸款項目，總投資約為1.25億美元。兩台機組相繼於今年5月和8月發電。
該水電站能夠滿足尼泊爾國內約8%的電力需求。由於該水電站離加德滿都地區不遠，因此將進一步緩解加德滿都地區的用電短缺問題。
2010年5月，葛洲壩集團與尼泊爾電力局簽署了開發該水電站項目的協議，項目於2011年6月開工建設。
留言