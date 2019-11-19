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廣州生產杜拜銷售 陸警偵破「全球最大跨國假LV案」

2019-11-19 20:12聯合報 記者賴錦宏／即時報導

在7月底，中國大陸警方聯合阿拉伯聯合大公國警方同步收網行動，將一個涉案近18億元（人民幣，下同）的跨國製售假冒奢侈品的犯罪網絡摧毀，並稱這是「全球最大跨國假LV案」。假包不但製作高仿，連假LV證書、發票、禮盒一應俱全。

新華網報導，遭假冒的品牌包括路易威登（LV）、愛馬仕（Hermès）、香奈兒（Chanel）等。案情顯示，在廣州的一個城中村，大量生產出來的假貨被運往5800公里以外的杜拜，擺在精緻的商品櫃當作正品促銷，價格翻了數十倍。

經中阿聯合偵查，這個犯罪網絡的內部分工清晰，外籍人員在杜拜招攬分銷商獲取訂單，通過在廣州設立貿易公司為掩護，僱傭一些同謀在中國大陸經營業務，委託大陸一家工廠的老闆在廣州等地根據客戶訂單加工生產假貨，交由物流公司以「虛假報關」、「真假混裝」等方式，通過空運、海運渠道運送至杜拜。

身處阿拉伯聯合大公國的幕後老闆在接貨後組織分銷商，以正品促銷等名義在杜拜當地或通過網絡進行銷售，部分假貨轉口運至歐美等地，個別假冒限量版款式奢侈品的單個售價甚至高達上萬美元。截至目前，中國大陸拘捕37名嫌疑犯，查扣各類服飾箱包7000餘件；杜拜警方在其境內拘捕疑犯20名，查扣各類服飾箱包2.1萬餘件，涉案金額共約17.89億元。

警方指出，犯罪集團在廣東的一個城中村專門生產假LV箱包，為此招攬了20多人，「為了做得逼真，製假窩點定位純手工製作，每個小工分塊負責，有的打膠、有的壓花」。現場查獲的大量製假皮料中甚至還有鱷魚皮。為了達到奢侈品限量的特點，這個小作坊生產的假貨每一種只有十幾樣，所有的證書、發票等一應俱全，「他們要求每一樣東西都要有禮盒包裝」 。

在廣州的一個城中村，大量生產假LV被運往5800公里以外的杜拜。圖／取自天下網商
在廣州的一個城中村，大量生產假LV被運往5800公里以外的杜拜。圖／取自天下網商
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杜拜LV

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