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涉論文造假 南開大學校長：放錯圖了

2019-11-19 16:29世界日報 中國新聞組／北京19日電

南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤近日被質疑其實驗室發表的論文存在圖片問題，涉嫌造假或不當複製，相關被質疑的論文多達約50篇。曹雪濤繼18日凌晨發布聲明稱「對論文得出的結論『充滿信心』」後，中國工程院也開展調查。目前，曹雪濤及實驗團隊已陸續針對質疑做了部分回覆，其中有部分坦承「放錯圖了」、「複製錯了結果」，但堅稱並非是論文出現了問題。

曹雪濤並發布一份聲明給曝出此事的獨立科學顧問伊麗莎白·比克（Elisabeth Bik）表示，他是這些被提出質疑的研究工作的通訊作者，作一名導師、監督者和實驗室領導者，在這些方面可能做的有所不足。他對於在工作中的任何疏忽以及可能由此帶來的不便，深表歉意。目前他和研究團隊已以最優先事項及最高標準，立即調查被質疑的問題，若有任何出錯的風險，將立即和相關期刊的編輯部門協作處理。

鳳凰網報導，從14日開始，曾任職於史丹福大學的伊麗莎白·比克在推特和科學討論與評審網站Pubpeer上，貼出對於曹雪濤實驗室論文的質疑。隨後，她和一名網友標出約50篇有問題的論文，時間從2003年至2019年。絕大部分文章裡，曹雪濤都是通訊作者。

報導指出，50餘篇文章中被質疑的問題，多數是「在不同實驗或指標中，反覆使用同一張圖片」，這部分研究團隊已有3篇更正1篇撤稿。其中最受關注的是2014年發表在著名學術期刊《科學》（Science）上的一篇論文，一張流式細胞術結果圖被懷疑是相似的。對此，曹雪濤親自回應稱，這可能是因他們放錯了圖，並對這種無意的錯誤表示了歉意。

類似「無意的錯誤」，還有2018年發表於《細胞與分子免疫學》（Cellular and Molecular Immunology）的文章。論文第一作者Shuxun Liu表示，他們錯誤地複製了同一份數據，導致結果圖重複，已向期刊申請更正。有些回應則稱，並非是論文出現了問題，只是幾張圖恰巧很像，並沒有存在錯誤或有意造假。

目前，還有大量的質疑沒有被回應。中國工程院辦公廳表示，他們已接到投訴，會調查處理。

南開大學校長曹雪濤。圖／取自鳳凰網
南開大學校長曹雪濤。圖／取自鳳凰網
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北京論文造假

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