中國第一塊人造培養肉 南京誕生
2019-11-19 16:32世界日報 中國新聞組／北京19日電
中國第一塊人造培養肉，18日上午在南京農業大學國家肉品質量安全控制工程技術研究中心誕生了。這是中國國內首例由動物幹細胞擴增培養而成的人造肉，是該領域內一個里程碑式的突破。
據國家肉品中心微信公眾號消息，南京農業大學周光宏教授帶領團隊使用第六代的豬肌肉乾細胞培養20天，生產得到重達5克的培養肉。
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據南京農業大學食品科學技術學院官網顯示，周光宏為南京農業大學教授，曾任南京農業大學校長。2017年當選國際標準化組織（ISO）「肉禽魚蛋及其製品」委員會主席，2018年當選國際食品科學院院士（IAFoST Fellow）和美國食品工程院院士（IFT Fellow），專長為肉品加工與質量安全控制。
周光宏長期從事肉品學研究與教學，是國家肉品質量安全控制工程技術研究中心主任和首席科學家。此外，周光宏在肉與肉製品的品質形成機理、關鍵加工技術、標準與質量安全控制等方面取得諸多成果，主持完成的「冷卻肉品質控制關鍵技術」、「傳統肉製品品質形成機理及現代化生產」和「低溫肉製品質量控制關鍵技術」分別獲得國家科技進步二等和教育部科技進步一等獎；還兼任中國農學會副會長和中國食品科技學會副會長。
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