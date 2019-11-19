中老鐵路會漢一號隧道 提前貫通

2019-11-19 01:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中老鐵路會漢一號隧道17日貫通，比原計畫提前43天貫通，圖為員工在隧道口慶祝隧道貫通。 新華社 分享 facebook 由中國中鐵八局中國至老撾鐵路第三標段一分部承建的中老鐵路會漢一號隧道17日順利貫通，比原計畫提前43天。

新華社報導，會漢一號隧道全長1001米，位於老撾北部城市琅勃拉邦和老中兩國邊境之間的大山裡，施工地段人煙稀少，條件艱苦，施工便道山路崎嶇，雨季物資進場運輸困難。

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該隧道進口處起564米為雙線，洞內高溫，隧道地質條件惡劣。隧道所經地區基本處於淺埋地段，尤其是隧道出口處覆蓋土層極其薄弱，有嚴重塌方冒頂的危險，施工難度大。負責中老鐵路建設和運營的老中鐵路有限公司要求參建單位根據現場地形精心優化設計方案，確保了隧道安全掘進、順利貫通。

長2180米、由中鐵八局中老鐵路第三標段一分部負責的會漢三號隧道也將於19日貫通。全長9384米、由中國電建水電三局和十四局聯合施工的中老鐵路最長隧道森村二號隧道有望在今年底貫通。

中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，北起老中邊境口岸磨丁，南至老撾首都萬象，全長414公里，其中包括總計198公里長的76座隧道。該鐵路全部採用中國管理標準和技術標準建設，設計時速160公里，為電氣化客貨混運鐵路。工程於2016年12月全面開工，計畫2021年12月建成通車。