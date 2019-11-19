張大高鐵 下月底開通
2019-11-19 01:50聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
中國鐵路太原局集團有限公司表示，張家口至大同高速鐵路（以下簡稱張大高鐵）目前已開始按圖試運行。此程序標誌著張大高鐵進入到正式開通前的最後試驗階段。
新華社報導，開始按圖試運行意味著此前的聯調聯試工作已順利結束，按圖試運行將由不載客的動車組列車完成，期間的一切工作均按正式開通運營後的標準進行，以最後檢驗各系統的適應性、穩定性，並將之作為進一步完善運輸組織方案的依據。張大高鐵按圖試運行預計到12月19日左右結束，屆時張大高鐵將完全具備開通運營條件。
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張大高鐵西連山西大同、東接河北張家口，為雙線客運專線，正線全長約134.4公里，共設大同南、陽高南、天鎮3個車站，設計時速250公里。線路經張家口境內的懷安站匯入張呼高鐵，並借之與京張高鐵互通。預計12月底，張大高鐵將與京張、張呼高鐵同步開通運營。
線路開通後，北京至旅遊城市大同間的列車運行時間將由目前的6小時左右，壓縮至100多分鐘，大同到張家口將由目前的2小時30分左右，壓縮至1小時左右。新線路將構建起山西、陜西連通內蒙古西部、河北北部的快速客運通道，為完善華北高鐵網、助力區域協作發展提供重要的交通支撐。
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